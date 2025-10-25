Kontynuacja horroru z Megan Fox powstaje? Trwają prace nad scenariuszem - jest potwierdzenie
Reżyserka Zabójczego ciała z 2009 roku przyznał w rozmowie z Deadline, że trwają prace nad scenariuszem do 2. części. Co powiedziała na temat powstającego skryptu?
Okres tuż przed Halloween w 2025 roku mogą uznać za szczęśliwy ci, którzy lubują się w niszowych, ale kultowych w niektórych gronach, horrorach. Od jakiegoś czasu pojawiały się doniesienia na temat możliwej kontynuacji Zabójczego ciała z 2009 roku, w którym główną rolę zagrała Megan Fox. Wygląda na to, że szanse na powstanie filmu wzrastają z dnia na dzień.
Zabójcze ciało nie zostało najlepiej przyjęte i nie zarobiło wielkich pieniędzy, ale i tak stało się klasykiem w pewnych kręgach. Reżyserka, Karyn Kusama, przyznała, że obecnie trwają prace nad scenariuszem 2. części. Odpowiedzialna za to jest scenarzystka oryginału, Diablo Cody:
Na razie nie wiadomo, czy Megan Fox powróci do głównej roli, ale zważywszy na anglojęzyczny tytuł filmu [Jennifer's Body], to byłoby dziwne, gdyby tytułowa bohaterka nie pojawiła się w kontynuacji.
Źródło: comicbookmovie.com
