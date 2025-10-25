Kontynuacja horroru z Megan Fox powstaje? Trwają prace nad scenariuszem - jest potwierdzenie

Fot. Materiały prasowe

Reklama

Okres tuż przed Halloween w 2025 roku mogą uznać za szczęśliwy ci, którzy lubują się w niszowych, ale kultowych w niektórych gronach, horrorach. Od jakiegoś czasu pojawiały się doniesienia na temat możliwej kontynuacji Zabójczego ciała z 2009 roku, w którym główną rolę zagrała Megan Fox. Wygląda na to, że szanse na powstanie filmu wzrastają z dnia na dzień.

Już niedługo premiera To: Witajcie w Derry. Kiedy pojawią się poszczególne odcinki?

Zabójcze ciało nie zostało najlepiej przyjęte i nie zarobiło wielkich pieniędzy, ale i tak stało się klasykiem w pewnych kręgach. Reżyserka, Karyn Kusama, przyznała, że obecnie trwają prace nad scenariuszem 2. części. Odpowiedzialna za to jest scenarzystka oryginału, Diablo Cody:

Wiem, że [Diablo Cody] pracuje nad scenariuszem teraz. Jestem bardzo podekscytowana, żeby usłyszeć, co z tego będzie. Wiem parę ogólników, ale nie mogę o tym nic powiedzieć. Powiem tylko, że scenariusz brzmi na równie szalony, co ten do pierwszego filmu. Nie mam wątpliwości, że Diablo zrobi z nim coś niesamowitego.

Na razie nie wiadomo, czy Megan Fox powróci do głównej roli, ale zważywszy na anglojęzyczny tytuł filmu [Jennifer's Body], to byłoby dziwne, gdyby tytułowa bohaterka nie pojawiła się w kontynuacji.