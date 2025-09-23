Zniknięcia wielkim sukcesem. Reżyser ma już pomysł na prequel
Film Zniknięcia od Zacha Creggera został ochrzczony mianem jednego z najlepszych horrorów tej dekady i jednego z najlepszych filmów tego roku ogółem. Sukces finansowy sprawił, że fani zastanawiają się nad potencjalną kontynuacją. Reżyser ma jednak pomysł na prequel.
Zniknięcia w reżyserii Zacha Creggera to jeden z najlepiej ocenianych filmów 2025 roku. To horror, który podbił serca publiczności i elektryzował jeszcze przed premierą. To w końcu także kasowy hit, który zebrał z całego świata 263.5 mln dolarów przy niewielkim budżecie. Dużo się mówi o potencjalnej kontynuacji, ale reżyser ma na razie w planach kinową adaptację serii gier Resident Evil, a także film science fiction. Potwierdził jednak, że to nie koniec historii w uniwersum Zniknięć. W planach jest jednak nie kontynuacja, a prequel.
Zach Cregger potwierdził to w rozmowie z magazynem Fangoria.
Później dodał również, że pomysł na film miał jeszcze przed premierą Zniknięć i sukcesem finansowym tego projektu. Prequel miałby skupić się na postaci Amy Madigan, czyli ciotce Gladys, która stała się viralem po premierze filmu i była na ustach wszystkich widzów po seansie. Co na to sama aktorka?
