Zniknięcia wielkim sukcesem. Reżyser ma już pomysł na prequel

Zniknięcia w reżyserii Zacha Creggera to jeden z najlepiej ocenianych filmów 2025 roku. To horror, który podbił serca publiczności i elektryzował jeszcze przed premierą. To w końcu także kasowy hit, który zebrał z całego świata 263.5 mln dolarów przy niewielkim budżecie. Dużo się mówi o potencjalnej kontynuacji, ale reżyser ma na razie w planach kinową adaptację serii gier Resident Evil, a także film science fiction. Potwierdził jednak, że to nie koniec historii w uniwersum Zniknięć. W planach jest jednak nie kontynuacja, a prequel.

Zach Cregger potwierdził to w rozmowie z magazynem Fangoria.

Pomysł istnieje naprawdę i rozmawiałem o tym z Warner Bros. Mamy historię do opowiedzenia i jestem nią podekscytowany. Nie ściemniam.

Później dodał również, że pomysł na film miał jeszcze przed premierą Zniknięć i sukcesem finansowym tego projektu. Prequel miałby skupić się na postaci Amy Madigan, czyli ciotce Gladys, która stała się viralem po premierze filmu i była na ustach wszystkich widzów po seansie. Co na to sama aktorka?

Nie wykluczam [tego pomysłu], ale w tej branży trzeba poczekać, aż coś będzie namacalne, żeby w to uwierzyć. Świetnie się bawiłam z Zachem. To jego zasługa, że ten film się tak udał. Wszystko inne to prywatne rozmowy na temat biznesu i tak dalej. Nie zamierzam się tym dzielić. Ale kocham Gladys - to mogę powiedzieć.