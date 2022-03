Zack Snyder odnosi sukces. Fani wybrali jego filmy na Oscarach

fot. Materiały Prasowe

Akademia Filmowa chciała obecności najpopularniejszych filmów na gali rozdania Oscarów, więc wymyśliła głosowanie na Twitterze pod hashtagiem #OscarsFanFavorite. Choć wielu oczekiwało, że laureatem będzie Spider-Man: Bez drogi do domu, zajął on dopiero czwarte miejsce. Wygranym jest Zack Snyder, którego film Armia umarłych jest pierwszym zwycięzcą tego konkursu. Oczywiście nagrodą nie jest Oscar, a zaledwie wyróżnienie podczas gali.

Oscary - konkurs na najpopularniejszy film.

Kto jeszcze miał szansę na wygraną? W kolejności liczby głosów były to Cinderella, Minamata, Spider-Man: Bez drogi do domu oraz tick, tick... Boom!.

Nie jest to jedyny sukces Zacka Snydera, bo wygrał on też w kategorii sceny, która najbardziej podobała się widzom. Głosowano pod hashtagiem #OscarsCheerMoment i wygranym jest scena wejścia Flasha do Speed Force z filmu Liga Sprawiedliwości Zacka Snydera.

