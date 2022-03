Oscary 2022. Poznaliśmy tegorocznych zwycięzców [tekst aktualizowany]

foto. materiały prasowe

W nocy z 27 na 28 lutego odbyła się 94. gala rozdania Oscarów. Impreza stara się wrócić do lat swojej świetności. Po tym jak w zeszłym roku ceremonia odbyła się w okrojonej formie tym razem wróciła do względnej normalniości. Do Dolby Theater zjechały się gwiazdy by świętować sukces filmowców z całego świata. Jednym z nominowanych był polski film krótko metrażowy Sukienka w reżyserii Tadeusza Łysiaka i operator Janusz Kamiński. Ceremonie poprowadziło tym razem kobiece trio: Regina Hall, Wanda Sykes i Amy Schumer.

W tym roku konkurencja pomiędzy filmami była dość spora. Najwięcej, bo aż dwanaście nominacji, otrzymały Psie pazury w reżyserii Jane Campion. Niewiele mniej, bo 10 szans na prestiżową statuetkę ma widowiskowa Diuna Denisa Villeneuve’a . W siedmiu kategoriach doceniono Belfast Kennetha Branagha, w sześciu film King Richard: Zwycięska rodzina Reinaldo Marcusa Greena, a po cztery nominacje zyskały: Nie patrz w górę Adama McKaya, Drive My Car Ryusuke Hamaguchiego oraz Zaułek koszmarów Guillermo Del Toro.

Oscary 2022. Oto lista laureatów

NAJLEPSZY FILM

Belfast

CODA

Nie patrz w górę

Drive My Car

Diuna

King Richard. Zwycięska rodzina

Licorice Pizza

Zaułek koszmarów

Psie pazury

West Side Story

NAJLEPSZA AKTORKA PIERWSZOPLANOWA

Nicole Kidman – Being the Ricardos

Kristen Stewart – Spencer

Jessica Chastain – Oczy Tammy Faye

Olivia Colman – Córka

Penélope Cruz – Matki równoległe

NAJLEPSZY AKTOR PIERWSZOPLANOWY

Javier Bardem – Being the Ricardos

Benedict Cumberbatch – Psie pazury

Andrew Garfield – tick, tick… BOOM!

Will Smith – King Richard. Zwycięska rodzina

Denzel Washington – Tragedia Makbeta

NAJLEPSZA AKTORKA DRUGOPLANOWA

Jessie Buckley – Córka

Ariana DeBose – West Side Story (wygrana)

Judi Dench – Belfast

Kirsten Dunst – Psie pazury

Aunjanue Ellis – King Richard. Zwycięska rodzina

NAJLEPSZY AKTOR DRUGOPLANOWY

Ciarán Hinds – Belfast

Troy Kotsur – CODA (wygrana)

Jesse Plemons – Psie pazury

K. Simmons – Being the Ricardos

Kodi Smit-McPhee – Psie pazury

NAJLEPSZY REŻYSER

Jane Campion – Psie pazury

Steven Spielberg – West Side Story

Kenneth Branagh – Belfast

Ryûsuke Hamaguchi – Drive My Car

Paul Thomas Anderson – Licorice Pizza

NAJLEPSZY SCENARIUSZ ORYGINALNY

Belfast (wygrana)

Nie patrz w górę

King Richard. Zwycięska rodzina

Licorice Pizza

Najgorszy człowiek na świecie

NAJLEPSZY SCENARIUSZ ADAPTOWANY

CODA

Diuna

Córka

Psie pazury

Drive My Car

NAJLEPSZA PIOSENKA

Be Alive – King Richard. Zwycięska rodzina

Dos Oruguitas – Nasze magiczne Encanto

Down To Joy – Belfast

No Time To Die – Nie czas umierać

Somehow You Do – Four Good Days

NAJLEPSZA CHARAKTERYZACJA I FRYZURY

Książę w Nowym Jorku 2

Cruella

Diuna

Oczy Tammy Faye (wygrana)

Dom Gucci

NAJLEPSZA SCENOGRAFIA

Psie pazury

Diuna (wygrana)

Zaułek koszmarów

Tragedia Makbeta

West Side Story

NAJLEPSZE KOSTIUMY

Cruella (wygrana)

Cyrano

Diuna

Zaułek koszmarów

West Side Story

NAJLEPSZE ZDJĘCIA

Psie pazury

Diuna (wygrana)

Zaułek koszmarów

Tragedia Makbeta

West Side Story

NAJLEPSZE EFEKTY SPECJALNE

Nie czas umierać

Diuna (wygrana)

Free Guy

Shang-Chi i legenda dziesięciu pierścieni

Spider-Man: Bez drogi do domu

NAJLEPSZY MONTAŻ

Nie patrz w górę

Diuna (wygrana)

King Richard. Zwycięska rodzina

Psie pazury

tick, tick… BOOM!

NAJLEPSZA MUZYKA ORYGINALNA

Diuna (wygrana)

Nie patrz w górę

Nasze magiczne Encanto

Matki równoległe

Psie pazury

NAJLEPSZY DŹWIĘK

Belfast

Diuna (wygrana)

Nie czas umierać

Psie pazury

West Side Story

NAJLEPSZY FILM MIĘDZYNARODOWY

Drive My Car (wygrana)

Przeżyć

The Hand of God

Lunana: A Yak in the Classroom

Najgorszy człowiek na świecie

NAJLEPSZA PEŁNOMETRAŻOWA ANIMACJA

Nasze magiczne Encanto (wygrana)

Przeżyć

Luca

Mitchellowie kontra maszyny

Raya i ostatni smok

NAJLEPSZY KRÓTKOMETRAŻOWY FILM AKTORSKI

Ala Kachuu – Take and Run

Sukienka

The Long Goodbye (wygrana)

On My Mind

Please Hold

NAJLEPSZY KRÓTKOMETRAŻOWY FILM ANIMOWANY

Kwestia smaku

Bestia

Boxballet

Rudzik Rudzia

The Windshield Wiper (wygrana)

NAJLEPSZY PEŁNOMETRAŻOWY DOKUMENT

Chiński sen

Attica

Przeżyć

Summer of Soul

Ogniem pisane

NAJLEPSZY KRÓTKOMETRAŻOWY DOKUMENT

Niech mnie usłyszą

Zaprowadź mnie do domu

The Queen of Basketball (wygrana)

Trzy piosenki dla Benazir

Kiedy byliśmy łobuzami

Jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co istotne w popkulturze.