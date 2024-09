Z którego filmu komiksowego jest dumny Zack Snyder? Odpowiedź może zaskoczyć

materiały prasowe

Po dwóch częściach słabo ocenianego Rebel Moon, na Netflix trafiła kolejna produkcja od Zacka Snydera. Mowa tu o animacji Zmierzch bogów, przy której twórca pełnił funkcję producenta wykonawczego, a także napisał to kilku odcinków scenariusz. W związku z premierą nowego serialu ComicBook porozmawiał ze słynnym reżyserem. Został zapytany o to, z którego z filmów komiksowych, które nakręcił, jest najbardziej dumny. Snyder odpowiedział:

Cóż, o dziwo patrzę na to na dwa sposoby. Według mnie, oczywiście, Człowiek ze stali, Batman kontra Superman: Świt sprawiedliwości, Liga Sprawiedliwości, to osobne rzeczy... Nie wiem, czy to rzeczywiście filmy komiksowe w klasycznym sensie. Ale rozumiem, że ludzie mogą tak mówić, ponieważ są to postacie z komiksów i tak dalej, ale to po prostu opierało się na moich pomysłach na postacie z komiksów.

fot. Warner Bros. // Paramount Pictures

Następnie twórca wskazał konkretny tytuł, z którego jest dumny.

Watchmen. Strażnicy Musiałbym powiedzieć, że prawdopodobnie dla mnie będzie to- cały proces adaptacji komiksu do projektu filmowego, wszystko, co robiliśmy od komiksu do filmu. Myślę, że Watchmen było najczystszym i najbardziej satysfakcjonującym przejściem do materiału adaptowanego.

Film Watchmen. Strażnicy był oparty na superbohaterskim, kultowym komiksie Dave'a Gibbonsa oraz Alana Moore'a. Na Rotten Tomatoes ma 65% "świeżości" (pozytywnych opinii) od krytyków oraz 71% pozytywnych ocen od widzów. Na całym świecie zarobił 187 mln dolarów. W głównych rolach wystąpili Patrick Wilson, Jackie Earle Haley, Carla Gugino, Malin Akerman, Billy Crudup Matthew Goode i Jeffrey Dean Morgan. W 2019 roku na HBO miał premierę serial Watchmen, który kontynuował historię z komiksu.

fot. materiały prasowe