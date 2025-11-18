"Fani" Zacka Snydera szerzą nową dezinformację. Nadziei szukają w... Arabii Saudyjskiej

Netflix

W zeszłym tygodniu pojawiły się doniesienia, że do gry o przejęcie wystawionego na sprzedaż Warner Bros. Discovery miał włączyć się Public Investment Fund (PIF), dysponującymi ogromnymi środkami pieniężnymi fundusz z Arabii Saudyjskiej. Ten ostatni według niepotwierdzonych jak do tej pory rewelacji serwisu Puck stara się wesprzeć finansowo ofertę Comcastu, który chce wykupić WBD za 70 mld USD. Jakby tego było mało, prezes Comcastu, Brian Roberts, miał nawet spotkać się z Saudyjczykami w ich kraju i to w dniu przyjęcia urodzinowego szefa WBD, Davida Zaslava.

Istotne jest to, że PIF stawia na Comcast już po tym, gdy jego własna i również opiewająca na 70 mld USD oferta została odrzucona. Przedstawiciele funduszu proponowali przejęcie całego długu WBD, zagwarantowanie "wieloletniej autonomii" dla marek HBO, DC i Warner Bros. Pictures, wyłożenie dodatkowych 5 mld USD na nowe treści filmowe i streamingowe, powołanie złożonej z amerykańskich producentów i międzynarodowych inwestorów rady, która dałaby "niezależność redakcyjną", a także wyłączenie z transakcji stacji CNN - Saudyjczycy nie chcieli kontroli nad kanałem informacyjnym.

Warto jednak podkreślić, że nawet jeśli Puck uznajemy za poważne źródło, jego raport w tej sprawie może nie być dokładny.

Fanatycy Snydera kontratakują

Choć z powyższych doniesień pośrednio wynika, że PIF zagwarantowałby autonomię także szefom nowo powstałego DCU, Jamesowi Gunnowi i Peterowi Safranowi, "fani" Zacka Snydera postanowili wykorzystać całą sytuację, aby zapowiedzieć wielki powrót reżysera do świata DC i kontynuację stworzonego przez niego "Snyderverse". Dezinformacja na tym polu osiągnęła zaskakującą skalę. Hasztag #RestoreTheSnyderVerse znalazł się wśród najpopularniejszych trendów w amerykańskiej wersji serwisu X, jednak prawdziwym szczytem manipulacji stał się artykuł od dawna chwalącego twórczość Snydera portalu Cosmic Book News.

W niedzielnym wpisie dziennikarze CBN sugerowali, że "informatorzy przekazali im ważne informacje na temat Zacka Snydera", donosząc także o "wielkim scenariuszu powrotu SnyderVerse" z udziałem jego autora, Christophera Nolana i właśnie Saudyjczyków. Nie zabrakło również połączenia tych kłamstw ze wzmożoną aktywnością reżysera w mediach społecznościowych i problemami finansowymi czy artystycznymi projektów DCU. Konkluzja artykułu jest następująca: jeśli WBD zostanie sprzedane, Gunn straci stanowisko.

Cała ta saga zakończy się najprawdopodobniej w połowie lub pod koniec grudnia, kiedy szefostwo i akcjonariusze WBD mają podjąć ostateczne decyzje w kwestii sprzedaży firmy.