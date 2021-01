Zack Snyder's Justice League jednak nie będzie serialem! Co ze sceną po napisach?

fot. HBO Max

Pierwotnie Zack Snyder's Justice League, czyli rozszerzona wersja filmu Liga Sprawiedliwości zgodna z oryginalną wizją Zacka Snydera, zapowiadana była jako miniserial, a dokładniej cztery godzinne odcinki. Taką formę ogłoszono na zeszłorocznym DC FanDome. W ostatnim czasie Zack Snyder na platformie Vero został wprost zapytany o to, czy będzie to serial, czy jeden film. Odpowiedział krótko i konkretnie: jeden film. HBO Max dotychczas nie odniosło się do tych słów.

Zack Snyder przekonuje, że legendarny już Snyder Cut zawierać będzie jedynie ok. 25% materiału, który znamy z kinowej wersji filmu, sfinalizowanej przez Jossa Whedona. Reżyser potwierdził też, że nie zobaczymy żadnej sceny po napisach. Ma to, rzecz jasna, sens - film ma być zamknięciem tego, co dla DC stworzył Snyder. Póki co nie ma planów na filmową kontynuację jego wizji, a twórca Batman v Superman: Świt sprawiedliwości zaznaczył, że zajmuje się obecnie zupełnie innymi projektami. Sam Walter Hamada zasugerował, że Zack Snyder nie jest już częścią przyszłości DC Films.

Zack Snyder's Justice League ma zadebiutować na HBO Max już w marcu 2021 roku.