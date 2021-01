Matrix Reaktywacja - QUIZ dla fanów filmu. Sprawdź czy możesz uratować Syjon przed maszynami

fot. materiały prasowe

Matrix Reaktywacja to film z 2003 roku będący kontynuacją kultowego już wówczas widowiska Matrix. W produkcji Neo, Morfeusz, Trinity i grupa ludzi z Syjonu stają przed zagrożeniem ze strony maszyn, które zbliżają się do miasta. Aby ocalić ostatni bastion ludzkości, bohaterowie muszą odnaleźć Źródło Matrixa. Jednak nie będzie to takie łatwe.

W widowisku wystąpili między innymi Keanu Reeves, Carrie-Anne Moss, Laurence Fishburne, Jada Pinkett Smith, Hugo Weaving, Monica Bellucci i Lambert Wilson. Obraz zarobił na całym świecie ponad 741 mln dolarów.

Matrix Reaktywacja - QUIZ

