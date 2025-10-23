Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Fanatycy Zacka Snydera zasmuceni. Netflix (raczej) nie kupi Warner Bros. Discovery

Coraz więcej wskazuje na to, że fani tudzież "wyznawcy" Zacka Snydera będą musieli porzucić marzenia o powrocie reżysera do świata DC. Netflix dość dobitnie wyraża brak zainteresowania kupnem firmy Warner Bros. Discovery.
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder
Piotr Piskozub
Piotr Piskozub
Tagi:  warner bros. discovery 
netflix Zack Snyder
Zack Snyder materiały prasowe
Reklama

Od jakiegoś czasu fanatycy Zacka Snydera snuli marzenia o wielkim powrocie reżysera do uniwersum DC. Przyczyną tego zbiorowego snu najpierw były zdjęcia z siedziby DC Studios, którymi w sieci dzielił się twórca, później natomiast spekulacje o potencjalnym kupnie Warner Bros. Discovery przez Netfliksa - ewentualne przejęcie pozwoliłoby wciąż związanemu z gigantem streamingowym Snyderowi na sprawdzenie możliwości w kwestii ponownego dołączenia do świata DC. Wygląda jednak na to, że żadnych zmian na tym polu nie będzie.

Kilka dni temu szef WBD, David Zaslav, potwierdził, że firma faktycznie jest wystawiona na sprzedaż i analizuje różne oferty. Wśród potencjalnych nabywców najczęściej wymieniano Paramount, Comcast i właśnie Netfliksa. Współdyrektor ostatniego z przedsiębiorstw, Ted Sarandos, dał jednak jasno do zrozumienia, że serwis nie przymierza się do kupna WBD:

Nie ma niczego, co musielibyśmy zrobić, aby osiągnąć cele, jakie mamy w tym biznesie. Jeśli chodzi o możliwości związane z fuzjami i przejęciami, przyglądamy się im wszystkim i stosujemy ten sam schemat oceny, jak w przypadku każdej inwestycji: czy to duża szansa? Czy posiadanie daje dodatkową wartość? Żadna z tych fuzji nie była fundamentalną zmianą w przypadku konkurencji, a przy tym widzieliśmy bardzo różne rezultaty takich połączeń. Dlatego obserwowanie, jak niektórzy nasi konkurenci potencjalnie powiększają się poprzez fuzje i przejęcia, samo w sobie nie zmienia naszego postrzegania sytuacji na rynku.

Sarandos dodaje:

Wciąż skupiamy się głównie na organicznym wzroście, na dynamicznym, lecz odpowiedzialnym inwestowaniu w rozwój oraz na zwracaniu nadwyżek przepływów pieniężnych akcjonariuszom. W przeszłości jasno mówiliśmy, że nie jesteśmy zainteresowani posiadaniem tradycyjnych sieci medialnych (jak WBD - przyp. aut.), więc w tym zakresie nic się nie zmienia. Ogólnie rzecz biorąc, wierzymy, że możemy na tym polu podchodzić wybiórczo.

Słowa współdyrektora generalnego platformy Netflix to wyraźny sygnał, że gigant streamingu najprawdopodobniej w ogóle nie jest zainteresowany przejęciem całego WBD, choć nie jest wykluczone, iż sprawdzi opcje zakupu przynajmniej części aktywów firmy. Nie zmienia to jednak faktu, że marzenia o triumfalnym powrocie Snydera do DC na razie możemy odłożyć między bajki. 

Wszystkie filmy Zacka Snydera – ranking wg widzów

13. Sucker Punch (47%)

arrow-left
13. Sucker Punch (47%)
fot. Warner Bros. Pictures
arrow-right

Źródło: Hollywood Reporter

Piotr Piskozub
Piotr Piskozub
Tagi:  warner bros. discovery 
netflix Zack Snyder
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder
Powiązane osoby

Najnowsze

1 6. Mitchellowie kontra maszyny
-

Oficjalnie powstaje film Mitchellowie kontra maszyny 2. Netflix i Sony łączą siły

2 Q. Cząstka strachu
-

Q na tropie zbrodni. Czy dorówna Jamesowi Bondowi? Premiera Cząstki strachu

3 Bugonia
-

„Ptaki nie są prawdziwe” - aktorzy z Hollywood dzielą się swoimi ulubionymi teoriami spiskowymi

4 57. Materialiści – 80%
-

Materialiści już niedługo w HBO Max. Kiedy premiera?

5 To: Witajcie w Derry
-

Pierwsze recenzje To: Witajcie w Derry. Jedni krytycy chwalą, a drudzy wskazują wady

6 Laurence Fishburne
-

Czy to będzie nowy Profesor X w MCU? Aktor podał przekonujące uzasadnienie

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s14e04

Chicago Fire

s11e04

Chicago Med

s13e04

Chicago PD

s49e05

Ryzykanci

s2025e205

Moda na sukces

s33e12

Ojciec Mateusz

s06e05

Wszystkie stworzenia duże i małe

s38e204

Zatoka serc
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Ninja Gaiden 4

21

paź

Gra

Ninja Gaiden 4
Wieczny pokój

21

paź

Książka

Wieczny pokój
Rzeźbię w słowach. Pisma o życiu i książkach

21

paź

Książka

Rzeźbię w słowach. Pisma o życiu i książkach
Gdyby nie ty

21

paź

Film

Gdyby nie ty
Wiła

22

paź

Książka

Wiła
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Ryan Reynolds
Ryan Reynolds

ur. 1976, kończy 49 lat

Amandla Stenberg
Amandla Stenberg

ur. 1998, kończy 27 lat

Sam Raimi
Sam Raimi

ur. 1959, kończy 66 lat

Joanna Jedrejek
Joanna Jedrejek

ur. 1970, kończy 55 lat

Jessica Stroup
Jessica Stroup

ur. 1986, kończy 39 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

2
-

Mikołaj 'Bagi' Bagiński ma swoją markę odzieżową. Co warto o nim wiedzieć?

3
-
Spoilery

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 309-313. Co się wydarzy?

4

Hotel Paradise: uczestnicy. Kto występuje w 11. edycji programu?

5

Akacjowa 38: streszczenie odcinków 729-733. Co się wydarzy?

6

Monika Hoffman-Piszora była w klasztorze. Co warto o niej wiedzieć?

7

Ninja vs Ninja: kto wygrał program? Oto zwycięzca

8

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

9

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 965-966. Co się wydarzy?

10

Taniec z Gwiazdami 17: pary. Kto z kim tańczy?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV