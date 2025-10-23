Fanatycy Zacka Snydera zasmuceni. Netflix (raczej) nie kupi Warner Bros. Discovery

materiały prasowe

Od jakiegoś czasu fanatycy Zacka Snydera snuli marzenia o wielkim powrocie reżysera do uniwersum DC. Przyczyną tego zbiorowego snu najpierw były zdjęcia z siedziby DC Studios, którymi w sieci dzielił się twórca, później natomiast spekulacje o potencjalnym kupnie Warner Bros. Discovery przez Netfliksa - ewentualne przejęcie pozwoliłoby wciąż związanemu z gigantem streamingowym Snyderowi na sprawdzenie możliwości w kwestii ponownego dołączenia do świata DC. Wygląda jednak na to, że żadnych zmian na tym polu nie będzie.

Kilka dni temu szef WBD, David Zaslav, potwierdził, że firma faktycznie jest wystawiona na sprzedaż i analizuje różne oferty. Wśród potencjalnych nabywców najczęściej wymieniano Paramount, Comcast i właśnie Netfliksa. Współdyrektor ostatniego z przedsiębiorstw, Ted Sarandos, dał jednak jasno do zrozumienia, że serwis nie przymierza się do kupna WBD:

Nie ma niczego, co musielibyśmy zrobić, aby osiągnąć cele, jakie mamy w tym biznesie. Jeśli chodzi o możliwości związane z fuzjami i przejęciami, przyglądamy się im wszystkim i stosujemy ten sam schemat oceny, jak w przypadku każdej inwestycji: czy to duża szansa? Czy posiadanie daje dodatkową wartość? Żadna z tych fuzji nie była fundamentalną zmianą w przypadku konkurencji, a przy tym widzieliśmy bardzo różne rezultaty takich połączeń. Dlatego obserwowanie, jak niektórzy nasi konkurenci potencjalnie powiększają się poprzez fuzje i przejęcia, samo w sobie nie zmienia naszego postrzegania sytuacji na rynku.

Sarandos dodaje:

Wciąż skupiamy się głównie na organicznym wzroście, na dynamicznym, lecz odpowiedzialnym inwestowaniu w rozwój oraz na zwracaniu nadwyżek przepływów pieniężnych akcjonariuszom. W przeszłości jasno mówiliśmy, że nie jesteśmy zainteresowani posiadaniem tradycyjnych sieci medialnych (jak WBD - przyp. aut.), więc w tym zakresie nic się nie zmienia. Ogólnie rzecz biorąc, wierzymy, że możemy na tym polu podchodzić wybiórczo.

Słowa współdyrektora generalnego platformy Netflix to wyraźny sygnał, że gigant streamingu najprawdopodobniej w ogóle nie jest zainteresowany przejęciem całego WBD, choć nie jest wykluczone, iż sprawdzi opcje zakupu przynajmniej części aktywów firmy. Nie zmienia to jednak faktu, że marzenia o triumfalnym powrocie Snydera do DC na razie możemy odłożyć między bajki.

