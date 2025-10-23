Fanatycy Zacka Snydera zasmuceni. Netflix (raczej) nie kupi Warner Bros. Discovery
Coraz więcej wskazuje na to, że fani tudzież "wyznawcy" Zacka Snydera będą musieli porzucić marzenia o powrocie reżysera do świata DC. Netflix dość dobitnie wyraża brak zainteresowania kupnem firmy Warner Bros. Discovery.
Od jakiegoś czasu fanatycy Zacka Snydera snuli marzenia o wielkim powrocie reżysera do uniwersum DC. Przyczyną tego zbiorowego snu najpierw były zdjęcia z siedziby DC Studios, którymi w sieci dzielił się twórca, później natomiast spekulacje o potencjalnym kupnie Warner Bros. Discovery przez Netfliksa - ewentualne przejęcie pozwoliłoby wciąż związanemu z gigantem streamingowym Snyderowi na sprawdzenie możliwości w kwestii ponownego dołączenia do świata DC. Wygląda jednak na to, że żadnych zmian na tym polu nie będzie.
Kilka dni temu szef WBD, David Zaslav, potwierdził, że firma faktycznie jest wystawiona na sprzedaż i analizuje różne oferty. Wśród potencjalnych nabywców najczęściej wymieniano Paramount, Comcast i właśnie Netfliksa. Współdyrektor ostatniego z przedsiębiorstw, Ted Sarandos, dał jednak jasno do zrozumienia, że serwis nie przymierza się do kupna WBD:
Sarandos dodaje:
Słowa współdyrektora generalnego platformy Netflix to wyraźny sygnał, że gigant streamingu najprawdopodobniej w ogóle nie jest zainteresowany przejęciem całego WBD, choć nie jest wykluczone, iż sprawdzi opcje zakupu przynajmniej części aktywów firmy. Nie zmienia to jednak faktu, że marzenia o triumfalnym powrocie Snydera do DC na razie możemy odłożyć między bajki.
Wszystkie filmy Zacka Snydera – ranking wg widzów
Źródło: Hollywood Reporter
