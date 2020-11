Zack Snyder o swojej obsesji: adaptacja The Dark Knight Returns to wciąż jego wielkie marzenie

fot. Warner

Podczas transmisji na żywo, podczas której mógł odpowiadać swoim fanom, Zack Snyder zgodził się z sugestią, że kilkakrotnie już z nim współpracująca Carla Gugino byłaby idealną Catwoman i świetnie prezentowałaby się u boku Batmana Bena Afflecka. Snyder przytaknął bez cienia wątpliwości. Powiedział też, jak mógłby wpasować ją do filmu Batman v Superman: Świt sprawiedliwości.

Powiedziałbym, że Carla jako Catwoman byłaby doskonała. (...) To byłaby retrospekcja - dziesięć lat wcześniej, kiedy oni [Batman i Catwoman] byli CZYMŚ. A potem on musiał ją aresztować, nie wiem, dlaczego tak się stało, albo musiał pozwolić jej odejść - i to go podkręciło. A teraz, kto wie, co [Catwoman] robi - może prowadzi międzynarodowy handel antykami, lub coś w tym rodzaju, a on musi przejść na emeryturę - i odnajdują się. Myślę, że Carla... tak, jest świetna.

Reżyser napomknął też o swojej swoistej obsesji na punkcie miniserii komiksowej z 1986 roku pt. The Dark Knight Returns, napisanej przez Franka Millera i zilustrowanej przez Millera i Klausa Jansona. Snyder wyznał fanom, że nadal chciałby nakręcić filmową adaptację. Zażartował, że nie ma innych historii o Batmanie poza Powrotem Mrocznego Rycerza i powiedział, że zamiast współtworzyć przy pomocy tego projektu filmowe uniwersum, wolałby raczej zrealizować to jako samodzielny film.

The Dark Knight Returns - w dużym skrócie - opowiada historię Batmana, który od lat przebywa na emeryturze, ale powraca do akcji w związku z pewnym kryzysem w Gotham. Siwowłosy, masywny i brutalny Batman mierzy się z różnymi zagrożeniami, w tym z gangiem zwanym Mutantami i Jokerem, który wydostał się z Arkham.

Widziałem ostatnio tweeta w stylu: Snyder musi przestać czytać Powrót Mrocznego Rycerza, musi przeczytać inny komiks o Batmanie. Prawie wysłałem tweeta z odpowiedzią (i jestem pewny, że Jay Oliva to zrobił): nie ma innych! Mam obsesję na punkcie tego komiksu. Zawsze myślałem, żeby pewnego dnia go adaptować. (...) To jest moje marzenie.

Wspomniany Oliva wyreżyserował dwuczęściową animowaną adaptację The Dark Knight Returns.