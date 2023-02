Zack Snyder wspiera DCU. James Gunn dobitnie odpowiada na #SellTheSnyderVerseToNetflix

Warner Bros./Screen Rant

Fani Zacka Snydera postanowili poprowadzić kampanię online, by przekonać Netflixa do kupienia Snyderverse. Nie są zadowoleni z faktu, że nowi szefowie DC nie zaprosili filmowca do współpracy przy restarcie uniwersum, więc przepadła kolejna szansa na dokończenie jego wizji.

Wygląda jednak na to, że Zack Snyder wspiera DCU. Zobaczcie, jak James Gunn dobitnie skomentował sytuację i rozwiał wszelkie wątpliwości na ten temat. Poniżej znajdziecie jego posty na ten temat.

#SellTheSnyderVerseToNetflix - o co chodzi?

Fani Zacka Snydera od jakiegoś czasu próbują za pomocą hasztagu #SellTheSnyderVerseToNetflix przekonać serwis do dystrybucji Snyderverse na swojej platformie. Filmowiec ma naprawdę lojalny fandom i wiele osób chciałoby ponownie zobaczyć DC jego oczami. Warto jednak zwrócić uwagę na fakt, że Warner Bros. Discovery raczej nie miałoby interesu w tym, by udzielić Netflixowi licencji na franczyzę - szczególnie teraz, tuż przed uruchomieniem DCU. Poza tym Zack Snyder pracuje obecnie nad Rebel Moon i innymi projektami, które prawdopodobnie są dla niego priorytetowe.

James Gunn dobitnie odpowiada na #SellTheSnyderVerseToNetflix

James Gunn odniósł się do całej sytuacji na Twitterze i napisał, że Netflix nigdy nie wyraził zainteresowania takim pomysłem, tak samo jak Zack Snyder, który wydaje się szczęśliwy zajmując się tym, nad czym aktualnie pracuje. Zdaniem dyrektora DC Studios to "najbardziej zwariowany hasztag wszechczasów". Potwierdził także, że rozmawiał z filmowcem, który wspiera jego pomysł na DCU.

Netflix nie skomentował sytuacji.

Zack Snyder wspiera DCU? Tak uważa James Gunn

Skontaktował się ze mną, by wyrazić poparcie dla moich wyborów. To świetny facet. Powtarzam: wydaje się naprawdę szczęśliwy z wielkiego budowania uniwersum, którym zajmuje się teraz.

