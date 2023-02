James Gunn krytykuje MCU za montaż. Tego DCU nie będzie robić na ostatnią chwilę

fot. youtube.com

James Gunn po ogłoszeniu planów na pierwszy rozdział DCU zatytułowany Bogowie i Potwory udzielał wielu wywiadów, w których padały różne pytania o tym, jak wyglądają prace nad uniwersum. Z uwagi na doświadczenie reżysera ze Strażnikami Galaktyki nie zabrakło też porównań do MCU.

James Gunn - krytyka montażu w MCU

W rozmowie z Gizmodo podkreśla, że podchodzą do budowy uniwersum inaczej niż MCU. Wcześniej mówił, że przede wszystkim mają to dokładniej rozplanowane na lata. Teraz dodał jedną rzecz, która w MCU mu się nie podobała, a której nie będą powielać w DCU. Odwołał się w wypowiedzi do Kevina Feige (szef Marvel Studios) i Louisa D'Esposito (producent z Marvel Studios).

- Marvel nie miał wszystkiego w detalach zaplanowane z wyprzedzeniem, ale i tak zrobili wiele dobrego. Przede wszystkim nie poddawali się. Uwielbiam to w Kevinie, Lou i całej grupie, że potrafili ze złych filmów zrobić ok produkcje, z ok filmów zrobić dobre tytuły, a z dobrych zrobić znakomite hity, ponieważ oni, do cholery, nigdy nie przestają.

W ostatnim zdaniu odnosi się do tego, co mu właśnie w MCU nie podoba. Marvel Studios pracuje nad montażem filmu do dosłownie ostatniej chwili i rzeczy są finalizowane dzień przed uroczystą premierą, gdy film ma być po raz pierwszy pokazany. Dla niego to jest przesada.

- Zrobią do ostatniej chwili, co mogą, aby film był tak dobry, jak to tylko możliwe. Robią montaż do dnia przed premierą. To dużo. To przesada.

Wypowiedź Gunna świadczy o tym, że ich podejście będzie inne. Tak jak też wcześniej mówił o tym, że priorytetem będzie dopracowanie scenariusza. Nie mają zamiaru popełniać błędów często współcześnie powielanych. Za przykład podawał rozpoczęcie zdjęć bez skończonego scenariusza, który jest pisany na kolanie w trakcie prac na planie.

