Zadzwoń do Saula - będzie 6. sezon. Koniec serialu!

Podczas panelu Zadzwoń do Saula na TCA ogłoszono, że powstanie 6. sezon liczący 13 odcinków. Jednocześnie ogłoszono, że będzie to ostatnia seria. Z oświadczenia Petera Goulda dowiadujemy się, że chcieli opowiedzieć kompletną historię zgodną z ich wizją, a stacja AMC oraz Sony Pictures Television im na to pozwoli. Innymi słowy jest to decyzja twórców, którzy chcą zamknąć opowiadaną historię w tej chwili, a nie telewizji AMC.

Decyzja została podjęta jeszcze przed premiera 5. sezonu, który pojawi się w 2020 roku. 6. sezon natomiast będzie mieć premierę w 2021 roku.

W obsadzie są Bob Odenkirk, Jonathan Banks, Rhea Seehorn, Patrick Fabian, Michael Mando, Tony Dalton i Giancarlo Esposito. Za sterami stoją Peter Gould i Vince Gilligan.