Zadzwoń do Saula - teaser 11. odcinka finałowego sezonu. Epizod nosi tytuł Breaking Bad

fot. AMC

Pozostały już tylko trzy odcinki do zakończenia historii "kryminalnego prawnika" Saula Goodmana w Zadzwoń do Saula, który stanowi prequel dla Breaking Bad. W dziesiątym epizodzie akcja przeniosła się do przyszłości, która obejmuje okres po wydarzeniach z flagowego serialu, gdy Jimmy McGill pracuje w cukierni jako Gene Takovic. Bohater postanowił wziąć sprawy w swoje ręce i pomóc swojemu prześladowcy w obrabowaniu sklepu z drogimi ubraniami.

W opisie jedenastego odcinka Zadzwoń do Saula możemy przeczytać, że partnerskie przedsięwzięcie wznosi się na nowe poziomy. Fani szybko zauważyli, że odcinek nosi tytuł Breaking Bad, co daje wiele możliwości w poprowadzeniu fabuły epizodu. Warto przypomnieć, że postać Saula Goodmana, w którą wciela się Bob Odenkirk, zadebiutowała w Breaking Bad w 8. odcinku drugiego sezonu, który nosił tytuł właśnie Better Call Saul, tak jak nazwa spin-offu. Tytuł epizodu Zadzwoń do Saula może zwiastować pojawienie się Waltera White'a lub Jessego Pinkmana w nadchodzącym tygodniu. Przypomnijmy, że potwierdzono powrót aktorów do swoich ról, Bryana Cranstona i Aarona Paula.

Należy pamiętać, że są to tylko przypuszczenia, ponieważ nie wyjawiono, kiedy to cameo ma nastąpić. Showrunner serialu, Peter Gould, przyznał w jednym z wcześniejszych wywiadów, że żadna z teorii, jakie czytał w Internecie nie jest bliska temu, w jaki sposób pojawią ci bohaterowie w Zadzwoń do Saula. Dodał nawet, że "kiedy i w jaki sposób ich zobaczycie to niekoniecznie będzie taki, w jaki oczekujecie". Poniżej możecie obejrzeć krótki teaser z 11. odcinka.

https://twitter.com/BetterCallSaul/status/1551932349524447232

11. epizod wyreżyserował Thomas Schnauz, który zajmuje się produkcją wykonawczą serialu. Warto dodać, że był on również odpowiedzialny za reżyserię m.in. odcinka Wykonać plan (6x07), a także pamiętny Say My Name (5x07) z Breaking Bad. Ponadto napisał scenariusz do nadchodzącego epizodu wraz z Vincem Gilliganem i Peterem Gouldem.

Zadzwoń do Saula - sezon 6, odcinek 10

Zadzwoń do Saula - premiera 11. odcinka 1 sierpnia 2022 roku w amerykańskiej stacji AMC. W Polsce nowy epizod będzie dostępny dzień lub dwa później na Netflix.