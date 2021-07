Zadzwoń do Saula - Bob Odenkirk zasłabł na planie. Aktor w szpitalu

fot. materiały prasowe

Jak donoszą Deadline oraz Variety podczas prac na planie 6. sezonu Zadzwoń do Saula 58-letni Bob Odenkirk zasłabł i upadł na ziemię. Wezwano karetkę i szybko został przewieziony do szpitala, w którym obecnie się znajduje. Stan zdrowia aktora nie jest znany. Nie wiadomo też, co spowodowało zasłabnięcie Odenkirka.

Najpewniej chwilowo prace zostaną wstrzymane, ale nie wiadomo jak to będzie wyglądać w nadchodzących dniach. Rzecznicy Sony Pictures Television nie chcieli komentować sytuacji. Najpewniej na obecną chwilę sami twórcy nie wiedzą, co dalej, bo jednak Bob Odenkirk gra głównego bohatera, więc trudno kontynuować prace bez niego.

Przypomnijmy, że 6. sezon Zadzwoń do Saula jest zarazem ostatnim. Ed Carroll z AMC Networks swego czasu zapowiadał, że premiera odbędzie się w pierwszym kwartale 2022 roku.

Ostatnio Boba Odenkirka widzieliśmy na ekranach kin w filmie akcji Nikt, który zebrał bardzo pozytywne recenzje na całym świecie i osiągnął sukces finansowy.