Zadzwoń do Saula - nowe zdjęcie z 6. sezonu serialu zapowiada powrót znanych postaci

Trzech popularnych złoczyńców może wrócić do serialu Zadzwoń do Saula. Na koncie na Twitterze produkcji pojawiło się zdjęcie z postaciami Lalo Salamanki (Tony Dalton), Don Eladio Vuente (Steven Bauer) i Juana Bolsa (Javier Grajeda). Zdjęcie opisano jako „trzech fajnych, przerażających gości”, zdjęcie może być wskazówką, co nadejdzie w ostatnim sezonie serialu.

To ciekawy moment na publikację tego materiału, ponieważ scenarzysta Thomas Schnauz niedawno ujawnił, że skończył pisać swój ostatni odcinek serialu. Nie wiadomo, czy w tym właśnie epizodzie pojawią się postacie. Zobaczcie zdjęcie:

https://twitter.com/BetterCallSaul/status/1375870231348867076

Dla przypomnienia Lalo był ostatnio widziany w serialu, jak przeżył próbę zamachu zaaranżowaną przez jego byłą prawą rękę Nacho. Don Eladio był ostatnio widziany z Nacho, wyrażając wdzięczność za determinację mężczyzny do rozszerzenia kartelu Albuquerque. Natomiast Juan ostatnio pojawił się w produkcji na spotkaniu Eladio i Nacho, chociaż wydawał się sceptyczny co do nowych planów.

6. sezon ma składać się z 13 odcinków.