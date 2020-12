Zadzwoń do Saula - twórca serialu o postępach dotyczących 6. sezonu

fot. AMC

Zadzwoń do Saula podobnie jak wiele innych seriali, musiało opóźnić prace na planie zdjęciowym do nowego sezonu ze względu na pandemię koronawirusa. Początkowo planowano, że uda się je rozpocząć jeszcze jesienią 2020 roku, ale Giancarlo Esposito, który wciela się w postać Gusa Fringa, powiedział w jednym z wywiadów, że nastąpi to wiosną 2021 roku.

Potwierdził to w rozmowie z Deadline showrunner serialu, Peter Gould. W rozmowie z Deadline zdradził, że obecnie trwają prace w pokoju scenarzystów przeniesionym do Zooma i szlifowane są odcinki 6. sezonu. Wciąż jednak nie podał konkretnej daty rozpoczęcia zdjęć. Dodał także, że jest podekscytowany pomysłami na ten sezon, choć praca zdalna nie jest dla niego łatwa. Będzie to też nowa sytuacja dla twórców, którzy w momencie wejścia na plan, będą mieli już ukończone scenariusze do znacznej większości epizodów.

