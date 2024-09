Zagadka rozwiązana. Wiemy, kogo zagra Joe Locke w spin-offie WandaVision

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

fot. Disney+

To zawsze Agatha już niedługo będzie do obejrzenia na Disney+. Przed premierą wielu fanów zastanawiało się nad tożsamością postaci granej przez Joe Locke'a, która była skrzętnie ukrywana w materiałach promocyjnych. Jego postać oficjalnie nazywa się "Teen", czyli po prostu "nastolatek". Nawet w zapowiedziach momenty, w których padało jego imię były zniekształcone tak, by nie dało się tego poznać. Wielu fanów podejrzewało, że Locke wciela się w Billy'ego Maximoffa, czyli jednego z synów Wandy.

Zagadka została prawdopodobnie rozwiązana z powodu podpisu pod jednym ze zwiastunów. Dalej czytacie na własną odpowiedzialność!

Kim jest postać Joe Locke'a?

Z podpisu pod jedną z zapowiedzi wynika, że Joe Locke faktycznie wcieli się w Billy'ego Maximoffa.

Agatha All Along - o czym jest serial?

Niesławna Agatha Harkness po tym, jak tajemniczy nastolatek pomógł jej wyrwać się z zaklęcia Wandy, odnajduje się w rzeczywistości bez mocy. Jej zainteresowanie osobą towarzysza wzrosło, gdy błaga on ją, by zabrała go do legendarnej drogi czarownic. Podczas podróży tą mityczną drogą dana osoba staje przed różnymi próbami i jeśli je przeżyje, nagrodą dla czarownicy jest to, czego jej brakuje. Agatha i jej tajemniczy kompan tworzą dziwaczny sabat czarownic i wyruszają na wyprawę.

To zawsze Agatha - premiera 18 września w Disney+.