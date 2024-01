Zagrożenie z kosmosu, czyli zapowiedź powieści Czarna Chmura

Rebis

Czarna chmura ukazała się pierwotnie w 1959 roku. Jej autorem jest Fred Hoyle, brytyjski astronom, jeden z największych i najbardziej kontrowersyjnych naukowców XX wieku. Stworzył teorię wchłaniania materii międzygwiazdowej przez gwiazdy. Jako przeciwnik teorii o Wielkim Wybuchu zaproponował stacjonarny model wszechświata.

Czarna Chmura opowiada o wydarzeniach związanych z tajemniczym, kosmicznym obłokiem, który zbliża się do Ziemi. Naukowcy przewidują, że zatrzyma od promienie słoneczne, które przestaną docierać do naszej planety, co wywoła drastyczne zmiany. A to dopiero początek niespodzianek i zagrożeń.

Nowe wydanie Czarnej Chmury ukaże się nakładem Domu Wydawniczego Rebis już 23 stycznia. Książka ukaże się w ramach serii Wehikuł Czasu, w której publikowane są klasyczne utwory science fiction.

Czarna Chmura - opis i okładka

Źródło: Rebis

Astronomowie w Wielkiej Brytanii i USA dokonują przerażającego odkrycia – do Układu Słonecznego zmierza gigantyczny obłok międzygwiazdowy. Według obliczeń owa Czarna Chmura przejdzie między Ziemią i Słońcem, co wywoła niewyobrażalne zmiany na naszej planecie. W obliczu nadchodzącej katastrofy rząd brytyjski w porozumieniu z innymi krajami gromadzi w Nortonstowe międzynarodową społeczność wybitnych naukowców pod wodzą niekonwencjonalnego astronoma Christophera Kingsleya. Ich zadaniem jest zdobycie informacji o zbliżającym się obiekcie i zminimalizowanie szkód. Kiedy naukowcy odkrywają prawdę o pochodzeniu i naturze Czarnej Chmury, zmuszeni są zrewidować obowiązujące dotąd poglądy o życiu i wszechświecie…