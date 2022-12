Zagubiony w czasie - będzie 2. sezon. Dangerous Liaisons skasowane

Fot. Materiały prasowe

Quantum Leap, czyli kontynuacja serialu Zagubiony w czasie z 1989 roku okazała się hitem. Amerykańska telewizja NBC podjęła decyzję o zamówieniu 2. sezonu. Powodem jest dobra oglądalność; średnio pierwszy sezon oglądało 10,8 mln widzów (w telewizji oraz w platformach streamingowych NBC). To przełożyło się na znakomity współczynnik 2.0. w grupie docelowej 18-49. On jest ważny, bo determinuje zyski telewizji z reklam.

Twórcy wciąż mają nadzieję, że uda im się sprowadzić Scotta Bakulę do roli dr. Sama Becketta z oryginału. Wiele razy mówili, że mają na to pomysł, a fabularnie się do niego odwoływali. Mając zamówienie na 2. sezon niewątpliwie spróbują do tego doprowadzić. Za sterami stoi Martin Gero.

Dangerous Liaisons / Fot. Starz

Dangerous Liaisons skasowane

Amerykańska telewizja Starz podjęła decyzję o wycofaniu wcześniejszego zamówienia 2. sezonu Dangerous Liaisons, które zostało ogłoszone 1 listopada 2022 roku, czyli jeszcze przed premierą pierwszej serii. Informatorzy Deadline twierdzą, że powodem jest mało satysfakcjonująca oglądalność. Decydenci spodziewali się hitu, a wyniki zmusiły ich do podjęcia decyzji o kasacji.

Źródła portalu donoszą, że producenci wykonawczy będą szukać nowego domu dla serialu. Nie wiadomo, jakie są na to szanse.