Westworld i Nierealne zostaną usunięte z HBO Max. Czystka korporacji sięga po kolejne tytuły!

foto. HBO Max

Jak donosi Deadline, dwa głośne tytuły produkcji HBO zostaną usunięte na zawsze z platformy HBO Max. Chodzi o seriale Westworld oraz Nierealne. Jest to w ramach czystki korporacji Warner Bros. Discovery, która ma na celu obniżenie kosztów i potencjalne zyski. Na mocy prawnych detali te tytuły więc do HBO Max nie będą mogły wrócić.

W tym przypadku Warner Bros. Discovery chce oba tytuły dać do innych platform należących do korporacji. Według Deadline prawdopodobnie będzie to dostępne na nabierającym popularności rynku kanałów FAST, czyli czegoś, co jest miksem telewizji z VOD. Na ten moment nie wiadomo, kiedy dokładnie oba tytuły znikną z serwisu, ale wiadomo na pewno, że nigdy już do niego nie wrócą.

HBO Max - czystka korporacji

Jest to kolejna z wielu decyzji Warner Bros. Discovery, która ma pozwolić im ciąć koszty. Niektóre tytuły jak Pokolenie czy Batgirl zostały odpisane od podatku i nigdy już nie ujrzą światła dziennego. Inne filmy zostały odesłane do serwisów PVOD, czyli takich, w których trzeba płacić określoną kwotę, aby móc je wypożyczyć.

W ostatnich dniach podjęto też decyzję o skasowaniu i usunięciu serialu Minx, a także wyrzuceniu do kosza produkcji zatytułowanej Kroniki Gordity. Podobny los spotka pierwszą oryginalną produkcję HBO Max pod tytułem Love Life, która została skasowane i zostanie usunięta z serwisu.

fot. HBO

W przypadku Westworld i serialu Nierealne jest to jednak kompletnie nowa decyzja, bo oba są bardzo głośnymi i rozpoznawalnymi tytułami z dużym budżetem. Jak donosi Deadline, to też oznacza, że Nierealne zostało skasowane i ta produkcja nie dostanie 2. sezonu. Natomiast nakręcony sezon 1B pojawi się w miejscu, do którego ten serial zostanie odesłany, ale na ten moment nie ma 100% pewności, gdzie to będzie dostępne.