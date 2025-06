Nie tylko reboot – Piraci z Karaibów 6 z powrotem znanych postaci

materiały prasowe

Reklama

Piraci z Karaibów 6 mają być nowym otwarciem serii. Choć wielokrotnie mówiono o reboocie, projekt wciąż osadzony jest w znanym widzom świecie, lecz z nowymi postaciami – podobnie jak Jurassic World: Odrodzenie. Producent Jerry Bruckheimer nie ukrywał wcześniej, że chętnie zobaczyłby Johnny’ego Deppa w epizodycznej roli Jacka Sparrowa. Teraz jego nowa wypowiedź sugeruje coś więcej.

Piraci z Karaibów 6 ze starymi postaciami

W rozmowie ze ScreenRantem zapytano Bruckheimera, czy nowi Piraci z Karaibów będą kontynuacją, czy zupełnie nowym rozdziałem. Odpowiedział wprost, że to nowa wizja tej franczyzy. Gdy dopytano, czy oznacza to tylko nowych aktorów, zdradził:

– Nie wszyscy to nowi aktorzy. Niektóre postacie powrócą.

Oto mutant z Jurassic World: Odrodzenie

Co istotne, producent użył liczby mnogiej – powróci więcej niż jedna znana postać. Choć nie wymienił żadnych nazwisk i nie zasugerował wprost Jacka Sparrowa, można przypuszczać, że chodzi o krótkie występy dawnych bohaterów, mające na celu budowanie spójności świata i wsparcie nowych postaci.

Scenariusz wciąż powstaje, więc szczegóły fabuły nie są jeszcze znane. Za historię odpowiadają Terry Rossio (współautor wcześniejszych części) oraz Craig Mazin (Czarnobyl, The Last of Us).

Potencjalna data premiery nie została jeszcze ogłoszona.