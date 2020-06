Zakaz podróżowania z USA do Europy. Co ze wznowieniem prac na planach zdjęciowych?

Źródło: Marvel

Europejski zakaz podróżowania dla Amerykanów może być bardzo złą informacją dla produkcji filmowych i telewizyjnych, których powstawanie zaplanowano w Europie. Ogłoszone przez Unię Europejską plany zakazu wjazdu dla obywateli Stanów Zjednoczonych mogą oznaczać, że nie ruszy m.in. produkcja The Falcon and the Winter Soldier w Pradze.

Nie dotyczy to oczywiście tylko serialu Disney+. W najbliższym czasie powrót na plan zdjęciowy w Europie liczyło wiele seriali realizowanych przez platformy streamingowe, ale także mówiło się o produkcjach filmowych. Na ten moment nie wiadomo, jak będzie to rozpatrywane w przypadku właśnie interesów związanych z pracą, nie turystyką. Przypomnijmy, że zakaz związany jest z rosnącą liczbą zakażeń na koronawirusa w Stanach Zjednoczonych.

