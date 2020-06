Tenet - Robert Pattinson nazywa film Nolana magiczną sztuczką

fot. Warner Bros.

Tenet to zdecydowanie jeden z najbardziej oczekiwanych filmów roku. Reżyser widowiska, Christopher Nolan trzyma szczegóły fabuły projektu w tajemnicy, do tej pory zdradził jedynie kilka informacji między innymi to, że film będzie dotyczył inwersji czasu. Według jednej z gwiazd projektu, Roberta Pattinsona ta nieprzewidywalność, którą mogliśmy zobaczyć w zwiastunach odzwierciedla sam film. Aktor twierdzi, że produkcja przeskakuje między gatunkami, co przypomina mu wyśmienitą magiczną sztuczkę, swoisty wyczyn inżynieryjny.

Tenet

W filmie główny bohater znany jako Protagonist uzbrojony tylko w jedno, tytułowe słowo, wyrusza z misją zapobiegnięcia III Wojny Światowej przez środowisko międzynarodowego szpiegostwa. Ma on za zadanie dokonać inwersji, czyli zmiany kierunku czasu. W obsadzie oprócz Pattinsona znajdują się między innymi John David Washington, Elizabeth Debicki, Dimple Kapadia, Michael Caine, Aaron Taylor-Johnson, Himesh Patel, Clemence Poesy i Kenneth Branagh.

Tenet - premiera filmu w Polsce 31 lipca.