Zakręcony piątek to kultowa komedia z 2003 roku, w której matka i córka zamieniają się ciałami, dzięki czemu dostają szansę, by lepiej zrozumieć się nawzajem. Niedawno Disney ogłosił, że po tylu latach trwają prace nad sequelem, w którym powrócą Lindsay Lohan i Jamie Lee Curtis w rolach głównych. Jednak nie tylko one. Chad Michael Murray ponownie zagra Jake'a, który był obiektem westchnień nastoletniej Annabell w 1. części. A dzięki nowemu zdjęciu, udostępnionemu przez Disneya, możemy zobaczyć, jak bohater, który był obiektem westchnień wielu oglądających, wygląda po latach.

Zakręcony piątek 2 - tak teraz wygląda Jake

"Jake powrócił, kochani. Kontynuacja Zakręconego piątku trafi do kin w 2025 roku" - podpisał zdjęcie Disney.

Zakręcony piątek 2 wyreżyseruje Nisha Ganatra. Oprócz Chada Michaela Murraya, Lindsay Lohan i Jamie Lee Curtis powrócą Mark Harmon, Christina Vidal Mitchell, Haley Hudson, Lucille Soong, Stephen Tobolowsky i Rosalind Chao, czyli wielu aktorów z oryginalnej obsady.