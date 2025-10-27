Reklama
Aktorka z serialu Biały Lotos faworytką do roli Roszpunki w Zaplątanych. O kogo może chodzić?

Według nieoficjalnych doniesień w rolę Roszpunki w nowej adaptacji uwielbianej animacji Zaplątani miałaby się wcielić aktorka z popularnego serialu Biały Lotos. O kogo może chodzić?
Magda Muszyńska
Magda Muszyńska
Tagi:  casting 
zaplątani Disney Biały Lotos roszpunka rola
UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.
Roszpunka fot. materiały prasowe
Disney znowu pracuje nad aktorską wersją Zaplątanych po tym, jak w marcu po finansowej klapie Śnieżki zawiesił projekt, aby do niego wrócić po sukcesie Lilo i Stitch. Ten film zarobił miliard dolarów na całym świecie stając się drugim najbardziej dochodowym filmem 2025 roku.

Czytaj więcej: Scarlett Johansson zagra w aktorskiej wersji Zaplątanych? Aktorka komentuje

Aktorka z Białego Lotosu jako Roszpunka?

Według plotek trwają rozmowy ze Scarlett Johansson, która miałaby zagrać Matkę Gertrudę. Jej ostatnia wypowiedź na ten temat brzmiała naprawdę obiecująco. Z kolei za kamerą ma stanąć Michael Gracey (Better Man: Niesamowity Robbie Williams), a za scenariusz odpowiada Jennifer Kaytin Robinson (Thor: Miłość i grom). 

Jednak nie wiadomo, kto miałby wcielić się w tytułową postać. Pierwsze doniesienia mówiły o Florence Pugh, a później modelka Gigi Hadid przyznała, że brała udział w castingu przed tym, jak prace zostały zawieszone. Teraz pojawiły się nowe plotki.

Według scoopera MyTimeToShineH aktorka z serialu Biały lotos jest faworytką do roli Roszpunki w nowych Zaplątanych. Informator nie podał konkretnego nazwiska. 

W poniższej galerii możecie sprawdzić, które młode aktorki wystąpiły w Białym Lotosie i miałyby szansę zagrać Roszpunkę.

Aktorki, które mogłoby zagrać Roszpunkę

arrow-left fot. HBO Max arrow-right

Źródło: comicbookmovie.com

Magda Muszyńska
Magda Muszyńska
Tagi:  casting 
zaplątani Disney Biały Lotos roszpunka rola
