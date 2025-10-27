UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Disney znowu pracuje nad aktorską wersją Zaplątanych po tym, jak w marcu po finansowej klapie Śnieżki zawiesił projekt, aby do niego wrócić po sukcesie Lilo i Stitch. Ten film zarobił miliard dolarów na całym świecie stając się drugim najbardziej dochodowym filmem 2025 roku.

Aktorka z Białego Lotosu jako Roszpunka?

Według plotek trwają rozmowy ze Scarlett Johansson, która miałaby zagrać Matkę Gertrudę. Jej ostatnia wypowiedź na ten temat brzmiała naprawdę obiecująco. Z kolei za kamerą ma stanąć Michael Gracey (Better Man: Niesamowity Robbie Williams), a za scenariusz odpowiada Jennifer Kaytin Robinson (Thor: Miłość i grom).

Jednak nie wiadomo, kto miałby wcielić się w tytułową postać. Pierwsze doniesienia mówiły o Florence Pugh, a później modelka Gigi Hadid przyznała, że brała udział w castingu przed tym, jak prace zostały zawieszone. Teraz pojawiły się nowe plotki.

Według scoopera MyTimeToShineH aktorka z serialu Biały lotos jest faworytką do roli Roszpunki w nowych Zaplątanych. Informator nie podał konkretnego nazwiska.

W poniższej galerii możecie sprawdzić, które młode aktorki wystąpiły w Białym Lotosie i miałyby szansę zagrać Roszpunkę.

