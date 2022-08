Zaproszenie wygrywa słaby weekend w box office. Wyniki poniżej oczekiwań

Fot. Materiały prasowe

Zaproszenie zadebiutowało na pierwszym miejscu w amerykańskim box office z wynikiem 7 mln dolarów. Łącznie filmy w TOP 10 zebrały tylko 53,7 mln dolarów. Pomimo tego, że mamy sezon letni, jest to najgorszy wynik, jaki zanotowano podczas lata 2022 roku i jeden z najgorszych w 2022 roku. Według ekspertów jest to wina fatalnych recenzji filmu, kiepskich opinii widzów i braku jego promocji. Studio wręcz podjęło decyzję o oszczędzaniu pieniędzy na promocję tego horroru. Budżet to 10 mln dolarów, więc jest szansa, że koniec końców film wyjdzie na swoje.

Drugie miejsce należy do Bullet Train, który tym razem zebrał 5,6 dolarów. Do tej pory na rynku amerykańskim zebrał 78,2 mln dolarów. Sumując, na koncie 174 mln dolarów, więc jest szansa na podwojenie budżetu 90 mln dolarów i tym samym zarobienia na siebie.

Podium zamyka Bestia z wynikiem 4,9 mln dolarów. Do tej pory film zebrał na rynku amerykańskim 20,09 mln dolarów. Sumując, na koncie 36 mln dolarów przy budżecie 36 mln dolarów. Na razie film przynosi straty.

Zaskakująco duży spadek frekwencji zanotował film anime Dragon Ball Super: Super Hero, bo aż 78%. Zebrał tym razem 4,5 mln dolarów. Do tej pory na tym rynku osiągnięto 30,76 mln dolarów.

Fatalnie poradził sobie najnowszy film George'a Millera Three Thousand Years of Longing, który pomimo szerokiej dystrybucji zebrał 2,8 mln dolarów przy budżecie 60 mln dolarów. Wygląda na to, że dzieło twórcy Mad Max: Na drodze gniewu przyniesie straty.

Top Gun: Maverick wciąż ma szansę stać się piątym najbardziej dochodowym filmem w historii na rynku amerykańskim. Tym razem zebrano 4,75 mln dolarów, co razem daje 691,2 mln dolarów. Do pobicia rekordu Czarnej Pantery brakuje tylko 9,2 mln dolarów. Sumując, na koncie 1 mld 422 mln dolarów przy budżecie 170 mln dolarów.