fot. DC Comics

Reklama

Komiksowa seria Ultimate od DC sprzedaje się w USA jak świeże bułeczki, a jej popularność i zasięgi w mediach społecznościowych nie słabną. Niedawno przedstawiono kolejną nową wersję znanej superbohaterki, czyli Zatanny. Iluzjonistka i czarodziejka zadebiutowała w serii Ultimate Wonder Woman i klasycznie miała inny design niż do tej pory. Chociaż jej debiut narysował artysta Matias Bergara, to postać została zaprojektowana przez Haydena Shermana, który podzielił się szkicami koncepcyjnymi jej oraz kilku innych postaci.

Latarnie nie adaptują żadnego komiksu DC. Akcja na przestrzeni "różnych okresów czasowych"

W oczy od razu rzuca się krótka fryzura bohaterki, która zwykle przedstawiana była z włosami do połowy pleców. Nie zabrakło charakterystycznych kabaretek, ale tym razem nie nosi ich na nogach, lecz na ramionach. Kurtka dodaje jej surowości i nowego stylu, który odbiega od typowego stroju iluzjonistki, w którym zwykle paradowała w innych komiksach ze swoim udziałem.

Ciekawych zmian doczekał się również Hades, który nie nosi już ciężkiej zbroi z kolcami całej na czarno, ale przypomina rozpuszczający się, chodzący kawał lodu. Redesign dostała także Persefona z kwiatowymi włosami.

Oto wszystkie szkice koncepcyjne Haydena Shermana w ramach Absolute Wonder Woman: