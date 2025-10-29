Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Oto punkowa Zatanna z serii Absolute DC. Nigdy byście nie poznali nowego Hadesa

W komiksie Absolute Wonder Woman zadebiutowała nowa wersja najpopularniejszej iluzjonistki DC, czyli Zatanny. Klasycznie dla uniwersum Absolute doczekała się nowego, wyjątkowego designu.
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder
Wiktor Stochmal
Wiktor Stochmal
Tagi:  Zatanna 
Absolute dc
Absolute Wonder Woman fot. DC Comics
Reklama

Komiksowa seria Ultimate od DC sprzedaje się w USA jak świeże bułeczki, a jej popularność i zasięgi w mediach społecznościowych nie słabną. Niedawno przedstawiono kolejną nową wersję znanej superbohaterki, czyli Zatanny. Iluzjonistka i czarodziejka zadebiutowała w serii Ultimate Wonder Woman i klasycznie miała inny design niż do tej pory. Chociaż jej debiut narysował artysta Matias Bergara, to postać została zaprojektowana przez Haydena Shermana, który podzielił się szkicami koncepcyjnymi jej oraz kilku innych postaci.

Latarnie nie adaptują żadnego komiksu DC. Akcja na przestrzeni "różnych okresów czasowych"

W oczy od razu rzuca się krótka fryzura bohaterki, która zwykle przedstawiana była z włosami do połowy pleców. Nie zabrakło charakterystycznych kabaretek, ale tym razem nie nosi ich na nogach, lecz na ramionach. Kurtka dodaje jej surowości i nowego stylu, który odbiega od typowego stroju iluzjonistki, w którym zwykle paradowała w innych komiksach ze swoim udziałem.

Ciekawych zmian doczekał się również Hades, który nie nosi już ciężkiej zbroi z kolcami całej na czarno, ale przypomina rozpuszczający się, chodzący kawał lodu. Redesign dostała także Persefona z kwiatowymi włosami.

Oto wszystkie szkice koncepcyjne Haydena Shermana w ramach Absolute Wonder Woman:

Absolute Wonder Woman - szkice koncepcyjne Zatanny, Hadesa i Persefony

arrow-left
Absolute Wonder Woman - szkice koncepcyjne Zatanny, Hadesa i Persefony
fot. Hayden Sherman/Bleeding Cool
arrow-right

Źródło: bleedingcool.com

Wiktor Stochmal
Wiktor Stochmal
Tagi:  Zatanna 
Absolute dc
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Najnowsze

1 Zdjęcia z książki The Making of Quentin Tarantino’s ‘Once Upon a Time… in Hollywood
-

Pozycja obowiązkowa dla fanów Quentina Tarantino. Seria będzie mieć 10 tomów

2 Toy Story - Jessie
-

Chudy nie będzie głównym bohaterem Toy Story 5? Tim Allen o scenie z setką Buzzów

3 Latarnie
-

Latarnie nie adaptują żadnego komiksu DC. Akcja na przestrzeni "różnych okresów czasowych"

4 Sydney Sweeney
-

Sydney Sweeney zaszufladkowana jako obiekt pożądania. "Kobiety nie powinny przepraszać"

5 Monster Mash
-

Czekaliśmy na to 63 lata. Powstanie film na podstawie hymnu Halloween

6 The Last Of Us
-

Apple będzie mieć swoje The Last of Us? Powstanie adaptacja komiksu twórcy Arrowverse

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s23e03

Agenci NCIS

s2025e209

Moda na sukces

s04e07

s09e13

Miłość jest ślepa

s05e06

Kulawe konie

s38e209

Zatoka serc

s42e38

s34e07

Dancing with the Stars
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Asteriks w Luzytanii

27

paź

Książka

Asteriks w Luzytanii
Boorman i diabeł

27

paź

Film

Boorman i diabeł
Troma's War

27

paź

Film

Troma's War
Jajo anioła

27

paź

Film

Jajo anioła
Wreckreation

28

paź

Gra

Wreckreation
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Winona Ryder
Winona Ryder

ur. 1971, kończy 54 lat

Gabrielle Union
Gabrielle Union

ur. 1972, kończy 53 lat

Italia Ricci
Italia Ricci

ur. 1986, kończy 39 lat

Janet Montgomery
Janet Montgomery

ur. 1985, kończy 40 lat

Richard Dreyfuss
Richard Dreyfuss

ur. 1947, kończy 78 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

2
-
Spoilery

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 309-313. Co się wydarzy?

3
-

Mikołaj 'Bagi' Bagiński ma swoją markę odzieżową. Co warto o nim wiedzieć?

4

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 967-970. Co się wydarzy?

5

Akacjowa 38: streszczenie odcinków 729-733. Co się wydarzy?

6

Hotel Paradise: uczestnicy. Kto występuje w 11. edycji programu?

7

Monika Hoffman-Piszora była w klasztorze. Co warto o niej wiedzieć?

8

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

9

Taniec z Gwiazdami 17: pary. Kto z kim tańczy?

10

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 314-318. Co się wydarzy?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV