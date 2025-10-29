Latarnie nie adaptują żadnego komiksu DC. Akcja na przestrzeni "różnych okresów czasowych"

fot. DC

Serial Latarnie od HBO z Aaronem Pierrem i Kylem Chandlerem w rolach głównych będzie prawdopodobnie pierwszym projektem z DCU, który zobaczymy w 2026 roku po aktualnie trwającej przerwie od produkcji z tego świata. O serialu nie wiadomo zbyt wiele poza głównymi bohaterami i faktem, iż całe dzieło czerpie inspiracje m.in. z Detektywa HBO, co oznacza przyziemność, realizm, ale też przywiązanie do narracji i ciekawej, trzymającej w napięciu historii. Przyziemność zaniepokoiła niektórych komiksowych fanów Korpusu Zielonych Latarni. Co nowego o serialu powiedział jego showrunner?

Chris Mundy porozmawiał z Men's Health i zdradził nowe szczegóły na temat serialu Latarnie: