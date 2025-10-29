Reklama
Latarnie nie adaptują żadnego komiksu DC. Akcja na przestrzeni "różnych okresów czasowych"

Chris Mundy, showrunner serialu Latarnie od DC Studios, w nowej wypowiedzi zdradził kilka ciekawych informacji na temat swojego nadchodzącego projektu. Czego można się spodziewać po historii Hala Jordana i Johna Stewarta?
Wiktor Stochmal
Tagi:  Latarnie 
DCU
Latarnie fot. DC
Serial Latarnie od HBO z Aaronem Pierrem i Kylem Chandlerem w rolach głównych będzie prawdopodobnie pierwszym projektem z DCU, który zobaczymy w 2026 roku po aktualnie trwającej przerwie od produkcji z tego świata. O serialu nie wiadomo zbyt wiele poza głównymi bohaterami i faktem, iż całe dzieło czerpie inspiracje m.in. z Detektywa HBO, co oznacza przyziemność, realizm, ale też przywiązanie do narracji i ciekawej, trzymającej w napięciu historii. Przyziemność zaniepokoiła niektórych komiksowych fanów Korpusu Zielonych Latarni. Co nowego o serialu powiedział jego showrunner?

Marvel w Avengers 5 chciał pokazać porażkę Kanga. Ten twist mógł wstrząsnąć widzami

Chris Mundy porozmawiał z Men's Health i zdradził nowe szczegóły na temat serialu Latarnie:

  • Akcja dzieje się na przestrzeni "różnych okresów czasowych". Ważne było dla twórcy, żeby główni bohaterowie byli fundamentalnie tymi osobami, które fani znają z komiksów, nawet jeśli zmieniają się pewnie niuanse na przestrzeni czasu. Nie oznacza to raczej cofnięcia się w czasie do zamierzchłej przeszłości i eksploracji powstania Korpusu Zielonych Latarni, ale w mediach pojawiały się wzmianki m.in. o możliwych retrospekcjach z przeszłości Hala Jordana, w których zobaczylibyśmy jego rodziców.
  • Serial nie adaptuje żadnego konkretnego komiksu z historii DC. Dla showrunnera ważne było wierne przeniesienie bohaterów na ekran, ale historia sama w sobie jest oryginalna i tylko gdzieniegdzie czerpie inspiracje z tego, co już było na kartach komiksu.
  • Swoim klimatem i strukturą przypomina typowe seriale i filmy policyjne, w których dwóch partnerów musi nauczyć się ze sobą współpracować, aby rozwiązać zagadkę. Jest to na równi serial superbohaterski, co i "buddy cop show".
  • Ważnym elementem jest też motyw "zastępstwa" i "przemijania". "Kiedy ktoś powinien zejść na bok i pozwolić drugiej osobie przejąć dowodzenie?" - tak opowiedział o tym showrunner. Wygląda na to, że serial będzie zatem swoistym origin story dla Johna Stewarta, którego rola w Korpusie wzrośnie.

Źródło: deadline.com/comicbookmovie.com

Wiktor Stochmal
