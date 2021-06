Zatanna - scenarzystka o klimacie i rozmachu filmu DC

źródło: DC

Warner Bros pracuje nad filmem Zatanna, solową produkcją o tytułowej bohaterce, która jest członkinią Justice League Dark. O projekcie mowa w Hollywood już od 2018 roku. Jednak w końcu w marcu zatrudniono scenarzystkę produkcji. To Emerald Fennell (Obiecująca. Młoda. Kobieta). Twórczyni w rozmowie z Empire zapowiedziała, że będzie to duży projekt, bardzo mroczny i przerażający, zatem klimatem nawiąże do komiksowych przygód bohaterki i jej kumpli z Justice League Dark.

Jak na razie nic więcej nie wiadomo na temat filmu, w tym jaka aktorka wcieli się w tytułową postać.

Dla przypomnienia w komiksach Zatanna jest iluzjonistką sceniczną, jednak włada również prawdziwą magia, podobnie jak jej ojciec Giovanni Zatara. Bohaterka odkryła swoje umiejętności badając sprawę zniknięcia ojca. Zatanna pojawiła się już wcześniej na ekranie w serialu Tajemnice Smallville, gdzie wcieliła się w nią Serinda Swan.