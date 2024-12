Serial Gwiezdne Wojny: Załoga rozbitków miał być filmem. Dlaczego zmieniono koncepcję?

fot. Disney+

Pierwszy odcinek Gwiezdne Wojny: Załoga rozbitków zadebiutuje już 3 grudnia na Disney+. Serial opowiada o czwórce dzieci, które próbują odnaleźć drogę do domu błądząc po Galaktyce pełnej dziwnych kosmitów i niebezpiecznych miejsc. Twórcami nowej produkcji są Christopher Ford oraz Jon Watts, który wyreżyserował trzy filmy o Spider-Manie, a ostatnio miał premierę jego kryminalny thriller pt. Samotne wilki.

Dlaczego Gwiezdne Wojny: Załoga rozbitków powstał jako serial?

Watts w najnowszym wywiadzie dla TVLine zdradził, że pierwotnie planował Gwiezdne Wojny: Załoga rozbitków jako film. Ale dopiero po zrealizowaniu wszystkich produkcji o Spider-Manie mógł poświęcić się w pełni temu projektowi ze świata Star Wars. Jednak w między czasie Disney+ wszedł na rynek, co zmieniło podejście do Załogi rozbitków.

Z czasem [Jon] Favreau stworzył The Mandalorian i uruchomiono Disney+. W miarę powstawania filmów o Spider-Manie to ewoluowało w serial, co dało nam więcej czasu na eksplorację galaktyki i wejście w ten świat piractwa i odrobinę więcej frajdy. A gdy skończyłem trzeci film o Spider-Manie [2021 rok], mogliśmy w końcu zabrać się do pracy nad realizacją serialu.

Przypomnijmy, że Obi-Wan Kenobi początkowo też miał być nakręcony jako film, ale przerobiono go na miniserial. Z kolei Disney odrzucił propozycję Tony'ego Gilroya, który chciał nakręcić serial Andor, ale wtedy jeszcze na rynku nie funkcjonowała platforma streamingowa Disney+. Dopiero później dostał zielone światło, a produkcja okazała się wielkim hitem streamera.

