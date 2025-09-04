placeholder
Bardzo dużo nowych zdjęć z 3. sezonu The Walking Dead: Daryl Dixon. Nowe postacie i miejsca

W sieci pojawiło się dużo zdjęć promujących 3. sezon spin-offu The Walking Dead, na których można zobaczyć głównych bohaterów, nowe postaci oraz miejsca.
Magda Muszyńska
The Walking Dead: Daryl Dixon - 3. sezon fot. AMC
Już za kilka dni zadebiutuje w telewizji pierwszy odcinek 3. sezonu The Walking Dead: Daryl Dixon, który pokaże kolejne próby powrotu do domu tytułowego bohatera oraz Carol. Do swoich ról powrócili Norman Reedus i Melissa McBride.

Czytaj więcej: Carol w romansowym wątku? Aktorka i twórcy z The Walking Dead: Daryl Dixon komentują

W sieci pojawiło się bardzo dużo nowych zdjęć z nadchodzącej serii, które możecie obejrzeć na początku poniższej galerii. Na fotografiach promocyjnych znajdują się również nowe postacie, jak Julian (Stephen Merchant), którego Daryl i Carol spotkają w Londynie. Są też Roberto i Justina (w tych rolach Hugo Arbués i Candela Saitta), zakochana para, na którą duet natknie się w Hiszpanii. Jest też Antonio (Eduardo Noriega), ojciec Roberto, z którym Carol zbuduje "niezwykle fascynującą relację", o czym wspominał producent wykonawczy i showrunner, David Zabel. Dodajmy, że w obsadzie znaleźli się również Óscar Jaenada i Alexandra Masangkay. 

The Walking Dead: Daryl Dixon - zdjęcia z 3. sezonu

The Walking Dead: Daryl Dixon - 3. sezon

The Walking Dead: Daryl Dixon - 3. sezon
fot. AMC
The Walking Dead: Daryl Dixon – fabuła 3. sezonu

W trzecim sezonie ponownie śledzimy losy Daryla Dixona i Carol Peletier, którzy próbują odnaleźć drogę powrotną do domu i bliskich. Im bardziej się starają, tym bardziej oddalają się od celu, trafiając do kolejnych odległych i nieznanych krain, gdzie warunki nieustannie się zmieniają, a skutki apokalipsy szwendaczy przybierają różne, często zaskakujące formy.

The Walking Dead: Daryl Dixon - pierwszy odcinek 3. sezonu będzie mieć premierę 8 września na polskim Canal+.

Źródło: X

