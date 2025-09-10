Zdjęcia i klip z 2. odcinka The Walking Dead: Daryl Dixon. Bohaterowie w hiszpańskiej wiosce

fot. AMC

W premierowym odcinku 3. sezonu The Walking Dead: Daryl Dixon, tytułowy bohater i Carol próbowali dostać się do Ameryki łodzią. Ostatecznie cali poobijani trafili do Hiszpanii, gdzie będzie się rozgrywać akcja 3. sezonu.

Czytaj więcej: The Walking Dead: Daryl Dixon - Norman Reedus o kręceniu scen na łodzi. "To było szaleństwo"

Nadchodzący epizod nosi tytuł La Ofrenda, co można przetłumaczyć jako ofiarowanie, podarunek lub przekazanie. W opisie odcinka możemy przeczytać, że "Daryl i Carol, którzy rozbili się w Hiszpanii, szukają schronienia w spokojnej wiosce". Na promocyjnych zdjęciach, które pojawiły się w sieci, widzimy nowych bohaterów, w których wcielili się Hugo Arbués (Roberto), Candela Saitta (Justina), Eduardo Noriega (Antonio) i Alexandra Masangkay (Paz).

Poniżej możecie również obejrzeć fragment 2. odcinka The Walking Dead: Daryl Dixon, w którym Daryl i Carol stają przed obliczem Fede (Óscar Jaenada), będącym burmistrzem Solaz del Mar.

The Walking Dead: Daryl Dixon - teaser z 2. odcinka

The Walking Dead: Daryl Dixon - zdjęcia z 2. odcinka

The Walking Dead: Daryl Dixon - premiera drugiego odcinka 3. sezonu 15 września na polskim Canal+.