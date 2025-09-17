Powstało przenośne PlayStation 5!

fot. YouTube@TERA_PS345

Konsola PlayStation 5 firmy Sony to potężna maszyna, ważąca prawie 4 kg i mierząca 390 × 260 × 104 mm. Jednak pewien niezwykle utalentowany modder udowodnił, że można ją w naprawdę spektakularny sposób zmniejszyć. Japoński YouTuber Tera stworzył w pełni przenośną wersję PS5, która jest nie tylko o 60% mniejsza od konsoli dostępnej w sprzedaży, ale także zawiera funkcje, których Sony nigdy nie dodało. Jego niestandardowe „walizkowe” PS5 ma wymiary 357 x 224 x 53 mm i waży tylko 2,8 kg – a wszystko to wraz ze wbudowanym 15,6-calowym wyświetlaczem LCD!

Więcej funkcji, mniej rozmiarów

I tu zaczyna się szaleństwo: Tera nie tylko zmniejszył PS5 – on rzeczywiście je ulepszył. Jego przenośna konsola ma dwa głośniki stereo, gniazdo słuchawkowe, port USB-A, a nawet mały wyświetlacz pokazujący aktualną temperaturę systemu. Z oryginału zniknął tylko port USB-C.

Tera całkowicie przeprojektował system chłodzenia. Standardowa PS5 wykorzystuje absolutnie ogromną chłodnicę, która jest dłuższa niż sama płyta główna, co zmusiło Sony do zamknięcia jej w tej potężnej obudowie, którą wszyscy znamy. Rozwiązanie Tery? Całkowite jej wyeliminowanie.

Po kilku próbach i błędach z systemami chłodzenia procesorów komputerów stacjonarnych (które powodowały przegrzewanie systemu) Tera zdecydował się na radiator z komorą parową klasy serwerowej o mocy znamionowej 145 W TDP. Chociaż technicznie jest to poniżej poboru mocy PS5 wynoszącego 180 W, dzięki naprawdę sprytnej inżynierii Tera sprawił, że to działa.

Innowacja drukowana w 3D

Tera zaprojektował i wydrukował w 3D niestandardowe łopatki wentylatora inspirowane oryginalnym rozwiązaniem Sony, wraz z niestandardową osłoną optymalizującą przepływ powietrza. Użył też tego samego przewodnika termicznego z ciekłego metalu, którego Sony używa w seryjnych PS5. Zbudował nawet własny czujnik ciepła i system sterowania do zarządzania prędkością wentylatora, a całość uzupełnił wspomnianym wyświetlaczem zamontowanym na obudowie.

Najlepszy przenośny zestaw do gier

Gotowy sprzęt ma w zasadzie wszystko, czego można oczekiwać od przenośnej konsoli do gier. Mieści się w torbie na laptopa 15-calowego, ma uchwyt do przenoszenia, wbudowaną podpórkę i jest całkowicie samodzielną konsolą ze wbudowanym zasilaczem. Pod względem estetycznym wygląda absolutnie fantastycznie i podobno działa niezawodnie.

Jedyny słaby punkt? Jakość dźwięku. Głośniki laptopowe brzmią nieco metalicznie, ale słuchawki lub zewnętrzny głośnik łatwo rozwiązują ten problem. Tera zresztą planuje poprawić jakość dźwięku w kolejnej wersji swojej konsoli.

Bez widoków na przyszłość

Tera udowodnił, że można stworzyć przenośną „stacjonarną” PlayStation 5 i to w stylu, który kiedyś oferowało samo Sony w postaci PSOne z odchylanym, pięciocalowym ekranikiem i wbudowanymi głośnikami. Była to odchudzona i w pełni przenośna, ale też pełnoprawna wersja oryginalnego PlayStation z napędem płyt CD, która powstała w 2000 roku, w sześć lat po premierze pierwszej konsoli Sony.

fot. Wikipedia

Co ciekawe, w przyszłym roku też minie sześć lat (!) od premiery PlayStation 5, ale Sony raczej nie rozważa wyprodukowania takiego modelu konsoli, choć niesamowita konstrukcja Tery pokazuje, że na pewno da się ją stworzyć. Nam pozostaje z daleka podziwiać to absolutne arcydzieło modyfikacji.