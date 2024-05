The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom z nowymi gadżetami dla fanów. Wśród nich replika kultowego Master Sworda

fot. Nintendo

Reklama

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom to jedna z najlepiej ocenianych gier ostatnich lat, a także produkcja, która nie tylko zdobyła wiele branżowych nagród, ale też świetnie się sprzedała. Nic więc dziwnego, że na rynek regularnie trafiają oficjalne gadżety z nią związane. Niedawno Nintendo zapowiedziało kolejną serię produktów, które mogą zainteresować fanów przygód Linka oraz księżniczki Zeldy.

Już 31 lipca na japońskim rynku zadebiutuje ścieżka dźwiękowa z gry. Soundtrack zawarty zostanie na 9 płytach, które łącznie pomieszczą aż 344 utwory. Cena to 13,200 jenów, czyli około 338 zł. Zainteresowani mogą sięgnąć także po limitowaną edycję, która zawiera dodatek w postaci pendrive'a inspirowanego Master Swordem. Za bogatsze wydanie trzeba będzie zapłacić 19800 jenów - ok. 507 zł.

Nieco później, bo 30 sierpnia, w sprzedaży pojawi się The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom Master Works, czyli artbook, w którym na ponad 450 stronach zawarto grafiki koncepcyjne i storyboardy z gry. Cena to 6930 yenów, czyli ok. 178 zł.

Bez wątpienia dla wielu najciekawszy będzie ostatni z zapowiedzianych produktów - replika Master Sworda o długości 105 cm, którą wyceniono na 22000 jenów (563 zł). W zestawie znajdzie się też podstawa, dzięki której miecz będzie mógł stać się gustowną dekoracją Waszego salonu lub pokoju gracza.

Replika Master Sworda