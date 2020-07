Zenek online - premiera w Netflixie. Znamy datę

fot. TVP

Zenek miał premierę 12 kwietnia 2020 roku w platformie TVP VOD. Premiera online została przyspieszona przez pandemię koronawirusa, która zamknęła kina w całej Polsce do odwołania. Licencję do filmu TVP sprzedało już Szwajcarii, Islandii i Norwegoo. Przyszedł czas na platformę Netflix.

Według najnowszych zapowiedzi serwisu, Zenek pojawi się w jego ofercie już w tym tygodniu! Premiera filmu Jana Hryniaka z Krzysztofem Czeczotem i Jakubem Zającem w tytułowej roli odbędzie się już w najbliższy piątek, czyli 17 lipca 2020 roku.

Zenek - o czym film?

Historia o Zenonie Martyniuku, który już jako nastolatek był zakochany w muzyce disco lat osiemdziesiątych. W karierze muzycznej wspiera go wujek - zawodowy muzyk. To dzięki niemu Zenon Martyniuk po raz pierwszy staje przed publicznością, to on jest jego nauczycielem, który udziela mu pierwszych, cennych wskazówek oraz rozwija jego wrażliwość i miłość do muzyki. Kazik, jego najbliższy przyjaciel i romskie środowisko, w którym wzrastał Martyniuk, kształtują jego muzyczny styl.

Zenek - zwiastun