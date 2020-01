Zenek - zwiastun filmu w sieci. Zenon Martyniuk i disco polo podbiją kina?

Zenek jest filmem opowiadającym o życiu Zenona Martyniuka, chłopaka z podlaskiej wsi, który spełnia swoje marzenia. Chce dawać ludziom radość poprzez muzykę i śpiew. Twórcy chcą pokazać, jak Martyniuk osiągnął sukces i został królem disco polo.

W obsadzie znajdują się Krzysztof Czeczot, Magdalena Berus, Jakub Zając, Klara Bielawka, Karol Dziuba i Jan Frycz. Za kamerą stoi Jan Hryniak, który wyreżyserował na podstawie scenariusza Marty Hryniak. Za produkcje odpowiada TVP.

Zenek - o czym film?

Historia o Zenonie Martyniuku, który już jako nastolatek był zakochany w muzyce disco lat osiemdziesiątych. W karierze muzycznej wspiera go wujek - zawodowy muzyk. To dzięki niemiu Zenon Martyniuk po raz pierwszy staje przed publicznością, to on jest jego nauczycielem, który udziela mu pierwszych, cennych wskazówek oraz rozwija jego wrażliwość i miłość do muzyki. Kazik, jego najbliższy przyjaciel i romskie środowisko, w którym wzrastał Martyniuk kształtują jego muzyczny styl.

Zenek - zwiastun

Zenek - premiera 14 lutego 2020 roku.