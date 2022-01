Zewnętrzne systemy płatności w iOS zadebiutują w Korei Południowej

Źródło: Apple

Zespół Apple od lat broni się przed otwieraniem swego ekosystemu mobilnego na zewnętrznych deweloperów. Oficjalnie robi to, aby ochronić użytkowników iPadów oraz iPhone’ów przed cyberprzestępczością. Ściśle kontrolowane oprogramowanie ma zapewniać wyższy poziom bezpieczeństwa niż oferują urządzenia mobilne z konkurencyjnym systemem od Google. Ale iOS ma równie pewne wady: Apple przejęło także pełną kontrolę nad systemem płatności, aby zabezpieczyć nas przed potencjalnymi wyłudzeniami. A przy okazji pobrać od użytkowników wysoką marżę od każdej transakcji

To z tym monopolem postanowił zawalczyć zespół Epic Games wprowadzając do Fortnite’a na iOS-a autorski system płatności bez zgody Apple. Korporacja za działanie, niezgodne z regulaminem App Store, poniosła dotkliwe konsekwencje - została odcięta od mobilnego ekosystemu Apple. Jednak już wkrótce monopol Apple w kwestii narzędzi transakcyjnych może upaść.

Jak poinformowali redaktorzy serwisu The Korea Herald, amerykańska korporacja postanowiła dostosować się do niedawno uchwalonych regulacji południowokoreańskiej Koreańskiej Komisja ds. Komunikacji, które nakładają na operatorów sklepów mobilnych obowiązek akceptowania zewnętrznych systemów płatności. Choć nie ujawniono szczegółowych planów związanych z wdrożeniem zewnętrznych narzędzi, wiadomo, że Apple będzie pobierać od operatorów takich rozwiązań prowizję niższą niż 30-procentowa marża nakładana standardowo na większość transakcji w App Store.

Ten precedens może stać się wyłomem, który sprawi, że Apple oraz Google otworzą się na systemy płatności od firm trzecich w skali globalnej. A to z kolei może być pierwszym ważnym krokiem na drodze do powrotu Epic Games do ekosystemu Apple.

Jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co istotne w popkulturze