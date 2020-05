Zielona Latarnia rządzi w Kalifornii. Najchętniej oglądane filmy w USA

Barstool Sports przeprowadziło ankietę, w której wytypowano najchętniej oglądane filmy podczas kwarantanny w USA. Wyniki zbierano od marca 2020 roku, a także dokonano podziału na poszczególne stany. Fanów DC zaskoczył fakt, że na pierwszym miejscu w Kalifornii jest... Green Lantern.

Film z Ryanem Reynoldsem dziś wspominany jest raczej w kategorii żartu. Produkcja ta zdecydowanie nie wyszła i sam aktor często żartuje ze swojej przygody w zielonym kostiumie, choćby w filmie Deadpool, gdzie wcielił się w główną rolę. Dane zebrano oczywiście na podstawie produkcji oglądanych w domach przy pomocy platform streamingowych.

W wielu stanach w USA rządzi film Tyler Rake: Ocalenie od Netflixa, który datą premiery świetnie wpasował się w czas pandemii. Amerykanie lubią też w tym momencie powracać do kultowych produkcji z Chłopcami ferajny, Armageddonem czy Harry'm Potterem i Zakonem Feniksa na czele. Licznie reprezentowane jest też Kac Vegas. Zobaczcie mapę:

Here are the most streamed movies for every state since the month of March.

What movie did your state watch most in quarantine? pic.twitter.com/SD4QxPgTe8

— Lights, Camera, Pod (@LightsCameraPod) May 29, 2020