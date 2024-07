Zielony Mars: już wkrótce ukaże się reedycja powieści o kolonizacji Marsa

Vesper

Zielony Mars, nagrodzona Hugo i Locusem kontynuacja Czerwonego Marsa, rozwija ekscytującą i ponadczasową wizję podboju Marsa. To środkowy tom trylogii science fiction Kima Stanleya Robinsona.

Zielony Mars ukaże się w serii Wymiary wydawanej przez wydawnictwo Vesper. W tej serii science fiction ukazały się już m.in. Rozgwiazda, W dół do ziemi czy Pyłek w Oku Boga.

Premiera powieści Robinsona została zaplanowana na 17 lipca. Książka ukaże się w twardej oprawie i ma liczyć 1048 stron.

Zielony Mars - opis i okładka książki

Od przybycia pierwszych kolonistów minęło kilkadziesiąt lat. Dorosło już pierwsze pokolenie dzieci narodzonych na Marsie. Przemiana niegościnnej planety w świat podobny do Ziemi dopiero się jednak rozpoczęła. Powierzchnię Marsa zaczynają pokrywać porosty, atmosfera staje się zdatna do oddychania, tworzą się pierwsze zbiorniki wodne… Wśród kolonistów jednakże wciąż trwają spory – są grupy, które chcą zachować pierwotne, surowe piękno planety, są też grupy owładnięte żądzą pieniądza, które bezwzględnie dążą do eksploatacji jej zasobów.

Dzieci Marsa, którym przewodzi Peter Clayborne, walczą z bezdusznymi korporacjami pragnącymi zbić majątek na terraformacji. Do rebeliantów dołączają niektórzy przedstawiciele Pierwszej Setki – Maja Tojtowna, Simon Frazier, Sax Russell.