Co oznacza powrót Scarlett Johansson do Thunderbolts*? Ma to związek z Yeleną

W Thunderbolts* powróci Yelena Belova, w którą wciela się Florence Pugh. Postać zadebiutowała w filmie Czarna wdowa z 2021 roku, a później pojawiła się jeszcze w serialu Hawkeye. Pugh tym razem dostanie więcej do grania i ma być według doniesień główną twarzą drużyny antybohaterów. Yelena Belova to naturalna następczyni Natashy Romanoff w roli agentki specjalnej. Należała nawet do tego samego programu, które je szkolił. Czarna wdowa nie żyje od czasów Avengers: Koniec gry, a mimo tego Scarlett Johansson powróciła przy Thunderbolts* do roli producentki, którą pełniła też przy filmie o swojej postaci. To prawdopodobnie wynika z faktu, że aż cztery postaci w nowej produkcji MCU były też w filmie o Czarnej wdowie.

Wielu fanów dopatruje się w tym chęci zadbania o to, aby pałeczka agentki została przekazana młodszej aktorce. Do tej pory Yelena Belova nie przejęła jeszcze oficjalnie tytułu Czarnej wdowy. Zwiastun natomiast sugeruje, że ważną częścią filmu będzie radzenie sobie z przeszłością i problemami. Z tym mierzy się nie tylko Yelena, ale też np. U.S. Agent. Czas pokaże, co się stanie, ale wiele wskazuje na to, że Thunderbolts* może być filmem, który na dobre potwierdzi Yelenę jako kolejną Czarną wdowę.

Co ujawnia zwiastun Thunderbolts*? Scarlett Johansson, berło Lokiego i nie tylko

Zwiastun filmu potwierdza, kto nabył wieżę Avengers – pierwszą siedzibę Mścicieli. Przypomnijmy, że z produkcji Spider-Man: Homecoming wynika, iż Tony Stark zdecydował się ją ostatecznie sprzedać, choć tożsamość nabywcy pozostawała tajemnicą. Teraz wiemy, że zakupu dokonała Valentina Allegra de Fontaine i to właśnie w dawnej Avengers Tower zdecydowała się ona stworzyć bazę dowodzonej przez siebie grupy. Kwestią otwartą pozostaje to, czy za De Fontaine stali inni mocodawcy, którzy pomogli jej w zakupie.