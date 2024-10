Thunderbolts* - co oznacza gwiazdka w tytule? Dwie teorie, w tym jedna bardzo mroczna

fot. Marvel Studios/X (@DiscussingFilm)

Reklama

W pewnym momencie do tytułu Thunderbolts* dodano gwiazdkę. Nie wyjawiono jednak, co to zmiana oznacza. Kevin Feige zdradził jedynie, że był to celowy zabieg i pod koniec seansu widzowie zrozumieją aż za dobrze, dlaczego była konieczna. Nic dziwnego, że od tego czasu internet huczy i buczy od fanowskich teorii na ten temat.

Thunderbolts* - co oznacza gwiazdka w tytule?

Większość fanów uważa, że Thunderbolts* to tak naprawdę Legion Samobójców, tylko od Marvela. Już wcześniej tak ich nazywano, ponieważ podobieństwa są aż nazbyt widoczne: każdy z nich ma coś na sumieniu i nie są typowymi herosami. To oznaczałoby, że grupa dostawałaby niemal niemożliwe - czyli samobójcze - misje do wykonania. A skoro to Legion Samobójców, to podobnie jak w filmie Jamesa Gunna, nie wszyscy przeżyliby do końca misji, a w finale zobaczylibyśmy bardzo okrojony skład. Byłby to bardzo odważny i szalenie mroczny ruch ze strony MCU, ale idealnie wyjaśniałby gwiazdkę, czyli w tym wypadku przysłowiowego znicza. Niektórzy przewidują nawet, że wszyscy członkowie Thunderbolts mogą zginąć, choć to wydaje się akurat dość nieprawdopodobne. Zamiast tego...

Według drugiej najpopularniejszej teorii Thunderbolts* ma gwiazdkę w tytule, ponieważ nie jest to prawdziwa nazwa drużyny i w finale dowiemy się, że tak naprawdę mamy do czynienia z Dark Avengers. W końcu po komiksowej Tajnej inwazji, Norman Osborn wykorzystał nieufność ludzi, by przebranżowić Thunderbolts na Avengersów. W iteracji MCU mogłoby się okazać, że fabuła Thunderbolts* była tak naprawdę pokręconym rodzajem testu rekrutacyjnego, a ci, którym uda się go zdać - czyli po prostu przeżyć - dołączą do nowych i mniej heroicznych Avengersów.

Thunderbolts - oryginalny skład

Główne postacie pierwszego składu to członkowie Masters of Evil, drużyny złoczyńców prowadzonej przez Barona Zemo. Ich plan polegał na wykorzystaniu nowej tożsamości, by zdobyć władzę i przejąć kontrolę nad światem w czasie, gdy inni bohaterowie Marvela zniknęli po wydarzeniach w crossoverze Onslaught. Początkowo plan Zemo opierał się na manipulacji opinią publiczną, ale z czasem niektórzy członkowie grupy zaczęli traktować swoje nowe role jako prawdziwą szansę na odkupienie.

Baron Zemo (przywódca)