Zjazd rodzinny - sezon 3. będzie ostatnim. Koniec rodziny McKellanów

fot. Materiały Prasowe

Netflix przedłużył trzeci i ostatni sezon komedii Zjazd rodzinny z Lorettą Devine i Tią Mowry-Hardrict w rolach głównych. Finałowy, skrócony sezon będzie składał się tylko z 10 odcinków. Pracą nad zakończeniem serii zajmie się Meg DeLoatch, natomiast obowiązki związane z prowadzeniem serialu przejmie Adrienne Carter (Everybody Hates Chris) oraz Arthur Harris (Living Single). Producentem wykonawczym będzie Robert Prinz. W składzie obsady znajdują się: Anthony Alabi, Talia Jackson, Isaiah Russell-Bailey, Cameron J. Wright i Jordyn Raya James. W serialu pojawi się także Richard Roundtree.

"Jestem tak podekscytowana, że Zjazd rodzinny powróci w trzecim sezonie. Zawsze będę wdzięczna Netflixowi za to, że dał mi platformę do tego, aby w końcu opowiedzieć swoją historię i podzielić się ze światem piękną, kochającą i radosną rodziną McKellanów" powiedziała DeLoatch, która odchodzi, aby objąć stanowisko głównego producenta serialu The Neighborhood.

Charakterystyczną cechą seriali Netflixa jest ich "krótka żywotność". Z każdym sezonem firma ocenia, czy zwiększony budżet jest wart dalszych inwestycji. W przeciwnym wypadku warto poświęcić zasoby na nowsze treści, które przyciągną większą liczbę subskrybentów.