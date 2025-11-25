Najwięksi złoczyńcy seriali science fiction. Na podium prawdziwie podłe charaktery

fot. materiały prasowe

Bez względu na to, jaki to gatunek, czarne charaktery zawsze napędzają akcję. Nie jest inaczej w przypadku science fiction, gdzie sam rodzaj rozrywki stwarza niepowtarzalne warunki do knucia, zdrady i realizacji okrutnych zamiarów. Dobrze napisany i zagrany antagonista - mimo swoich nikczemnych i moralnie zepsutych motywacji - kradnie raz za razem show, wybijając się na pierwszy plan przed protagonistami. Serial od razu zyskuje na wartości, gdy w scenariuszu pojawia się dopracowana sylwetka złej postaci, a więc taka, która wszelkimi kosztami dąży do realizacji własnego celu.

Kochamy science fiction i szalejemy, gdy twórcy robią miejsce dla mocnych i wyrazistych postaci. Nie tylko filmowe uniwersum, ale również świat seriali obrodził nam pasującymi do tego opisu złoczyńcami i antybohaterami. W naszej galerii odnajdziecie doskonale znane wcielenia z najgłośniejszych, a zatem kultowych produkcji odcinkowych. Nie wyobrażamy sobie, aby te tytuły zostały pozbawione złych bohaterów, bo wtedy cała atmosfera zmieniłaby się diametralnie.

Najwięksi złoczyńcy seriali science fiction