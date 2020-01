Zmarł Christopher Tolkien. Syn J.R.R. Tolkiena miał 95 lat

Francuski serwis Var-matin podał wczoraj, że w wieku 95 lat zmarł Christopher Tolkien, syn legendarnego twórcy Władcy Pierścieni, J.R.R. Tolkiena. Przez lata był on znanym i powszechnie cenionym wykładowcą akademickim, jak również redaktorem niedokończonych dzieł swojego ojca. Przypomnijmy, że to Christopher swoimi notatkami opatrzył liczne legendy związane z Śródziemiem, doprowadzając jednocześnie do wydania takich pozycji jak Silmarillion, Historia Śródziemia, Niedokończone opowieści czy Dzieci Hurina.

Christopher Tolkien w czasie II wojny światowej służył w Royal Air Force, natomiast po zakończeniu działań militarnych studiował w Oxfordzie literaturę i język angielski. Na swojej alma mater został ostatecznie wykładowcą, w pracy naukowej zajmując się m.in. staronordyckimi sagami.

Zmarły pisarz i nauczyciel akademicki do 2017 roku był głównym wykonawcą testamentu swojego ojca, jak również dysponował pozostawionym przez niego majątkiem. Wraz z drugą żoną przeniósł się na stałe na południe Francji, spędzając swoje ostatnie dni w miejscowości Draguignan.

Christopher pozostawił troje dzieci, z których najstarszy, Simon, również jest pisarzem.