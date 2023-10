Monarch: Dziedzictwo potworów - tajemnicze wideo. Wraca postać z Wyspy Czaszki

for. Warner Bros.

Monarch: Dziedzictwo potworów skupia się na Cate Randzie, ocalałej z bitwy Godzilli z MUTO w San Francisco. Zaczyna ona odkrywać tajemnice otaczające rządową agencję Monarch z pomocą Lee Shawa, którego własne doświadczenia są kluczowym elementem fabuły.

Na profilu Monarch pojawiło się wideo, na którym widać Billa Randę (John Goodman) z filmu Kong: Wyspa Czaszki, który kieruje swoją wypowiedź bezpośrednio do postaci z Monarch: Dziedzictwo potworów. Mówi m.in. o tym, że nie może naprawić swoich błędów z przeszłości i nie oczekuje przebaczenia. Ma jednak nadzieję pozostawić po sobie dziedzictwo, które sprawi, że jego adresat zrozumie dlaczego zrobił to, co zrobił. Na końcu wideo słychać ryk.

Obejrzyj wideo poniżej:

Monarch: Dziedzictwo potworów - powiązania z Kong: Wyspa Czaszki

Scena z wideo Billa dzieje się w 1973 roku, czyli w tym samym roku, w którym prowadził wyprawę Monarch na Wyspę Czaszek. Oznacza to, że w Monarch: Dziedzictwo potworów będzie eksplorowana wyspa, na której rezyduje Kong. W zależności od tego, jak duża część wyspy zostanie odkryta, jej najsłynniejszy Tytan może również pojawić się epizodycznie w którymś z odcinków serialu.

W Monarch: Dziedzictwo potworów pojawi się mnóstwo nowych Tytanów, niewykluczone więc, że któryś z nich będzie pochodzić z rodzinnej wyspy Konga. Ostatnia wiadomość Billa jest pełna tajemnic, więc wydaje się, że serial będzie eksplorował wiele aspektów wszechświata skupionego wokół Tytana.

Premiera Monarch: Dziedzictwo potworów 17 listopada w Apple TV+.