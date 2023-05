Wyspa Czaszki - zwiastun serialu animowanego. Kong i potwory w Netflixie

fot. materiały prasowe

Skull Island to serial animowany Netlixa będący częścią uniwersum Monsterverse, do którego należą filmy o Godzilli i Kongu. Za animację odpowiada studio Powerhouse Animation, znane z pracy przy takich produkcjach jak Castlevania i Blood of Zeus. Netflix ogłosił datę premiery na 22 czerwca 2023 roku.

Wyspa Czaszki - zwiastun

Wyspa Czaszki - opis fabuły

Grupa odkrywców ratuje Annie (Mae Whitman), która była uwięziona na oceanie. Nie wiedzą jednak, że ich bohaterstwo doprowadzi ich na zdradziecką Wyspę Czaszki. Jest to dom dziwacznych stworzeń i przerażających potworów, na czele z potężnym Kongiem.

W obsadzie dubbingu anglojęzycznego są Nicolas Cantu, Mae Whitman, Darren Barnett, Benjamin Bratt i Betty Gilpin. Wyspa Czaszki pojawiała się w filmach Kong: Wyspa Czaszki oraz Godzilla kontra Kong.