Zmierzch bogów w zwiastunie. Zack Snyder przedstawia swój brutalny serial o nordyckich bogach

fot. Netflix

Reklama

W przyszłym miesiącu na Netflixie zadebiutuje nowa produkcja Zacka Snydera, czyli Zmierzch bogów. Animowany serial będzie cechował się niezwykłą brutalnością, co też udowadnia pierwszy zwiastun nadchodzącej produkcji. Opowieść o nordyckich bogach będzie równie krwawa, co efektowna, a zadbało o to studio Xilam Animation. Zack Snyder wyreżyserował dwa odcinki, czyli pilot animacji oraz jego finał. Pozostałymi reżyserami Zmierzchu bogów są Jay Oliva, Andrew Tamandl, Tim Divar oraz Dave Hartman. Zwiastun animacji zobaczycie poniżej.

Zmierzch bogów - zwiastun

ROZWIŃ ▼

Zmierzch bogów

Zmierzch bogów - fabuła, obsada, premiera

Tak prezentuje się opis fabuły według Netflixa:

W tym mitycznym świecie wielkich bitew, wielkich czynów i wielkiej rozpaczy nieustępliwa wojowniczka Sigrid ratuje należącego do śmiertelników króla Leifa i zdobywa jego serce. Podczas nocy poślubnej przychodzi im jednak zmierzyć się z gniewem Thora. To daje im impuls do ruszenia — wraz z grupą popleczników — na szaleńczą misję, której najważniejszym celem jest okrutna zemsta. Ta bohaterska opowieść o miłości, stracie i wyrównywaniu rachunków zabierze nas do piekła i z powrotem — przez fantastyczne krainy oraz spływające krwią pola okrutnych bitew toczonych z bogami i demonami.

W obsadzie głosowej w anglojęzycznej wersji znaleźli się Sylvia Hoeks (Sigrid), Stuart Martin (Leif), Rahul Kohli (Egill), Paterson Joseph (Loki), Jamie Clayton (Seid-Kona), Pilou Asbæk (Thor), Birgitte Hjort Sørensen (Hervor), Kristofer Hivju (Andvari), Thea Sofie Loch Næss (Thyra), John Noble (Odyn) i Peter Stormare (Ulfr).

Zmierzch bogów - premiera w Netflixie odbędzie się 19 września 2024 roku.