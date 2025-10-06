Znachor dziś w Polsacie. Obejrzyj hit, o którym mówili wszyscy

fot. Bartosz Mrozowski

Reklama

Premiera Znachora w Polsacie! Film będzie można obejrzeć dziś, tj. 6 października 2025 roku o 20:30 na antenie telewizji Polsat. To telewizyjna premiera hitu, który zebrał bardzo dobre opinie widzów i krytyków. To idealna okazja, by samemu ocenić, jak bardzo nowa wersja różni się od kultowego klasyka i dlaczego - mimo porównań - wciąż pozostaje świetnym kinem, które trzeba zobaczyć.

Znachor - zwiastun

Zobaczcie fragmenty! Tytułową rolę gra Leszek Lichota.

Znachor - opis fabuły

Szanowany chirurg, profesor Rafał Wilczur (Leszek Lichota), znajduje się u szczytu kariery medycznej, gdy niespodziewanie opuszcza go żona, zabierając ze sobą ukochaną córkę Marysię. Pogrążony w rozpaczy po utracie rodziny, trafia do podejrzanej dzielnicy Warszawy, gdzie zostaje napadnięty i dotkliwie pobity. W wyniku odniesionych obrażeń traci pamięć, a uznany za zmarłego zaczyna żyć jak włóczęga.

Piętnaście lat później zapomniany i ubogi pojawia się na prowincji. Nieświadomy swojej prawdziwej tożsamości, przedstawia się jako Antoni Kosiba. Choć zmaga się z amnezją, wciąż od czasu do czasu wracają do niego wspomnienia dawnych, szczęśliwych chwil spędzonych z córką. Nadal potrafi wykonywać swój zawód i z oddaniem pomaga najbiedniejszym mieszkańcom wsi, zyskując przydomek znachora.

Kiedy los ponownie krzyżuje jego ścieżki z Marysią (Maria Kowalska), jest ona już dorosłą, niezależną kobietą, która zakochuje się po raz pierwszy – miłością, za którą przyjdzie jej zapłacić wysoką cenę. Ojciec i córka nie rozpoznają się, ale intuicyjnie czują, że bardzo potrzebują swojej pomocy.

