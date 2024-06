Zniszczył najbardziej kultowy symbol popkultury? Artysta znany z Iron Mana atakuje rysownika DC

Fot. DC Comics/Francesco Mattina

Wiele osób, w tym Adi Granov - legendarny artysta komiksowy, współpracujący z MCU i Marvel Comics, który jest najbardziej znany ze swoich prac dotyczących Iron Mana - uważa, że Francesco Mattina użył AI do stworzenia nowej okładki Action Comics #1069 z Supermanem. Dlaczego?

Zniszczył najbardziej kultowy symbol popkultury?

Projekty stworzone przez Sztuczną Inteligencję czasem mogą niemal idealnie kopiować prawdziwych twórców i mieszać ze sobą ich style. Problem w tym, że algorytm równie często popełnia oczywiste błędy, których nie zrobiłby doświadczony artysta, na przykład generuje za dużo palców u ręki. W przypadku omawianego Supermana widać na przykład, że kultowe "S" na logo zostało zdublowane.

Artysta znany z Iron Mana atakuje rysownika DC

Tutaj możecie zobaczyć, co dokładnie ma do powiedzenia Adi Granov na temat sytuacji z okładką Action Comics #1069 z Supermanem. Poniższy post to pierwszy, który napisał na ten temat. Później stworzył jeszcze drugi, w którym wyjaśnił, że choć może być teraz oskarżony o nawoływanie do hejtu, to nie mógł przejść obojętnie obok kogoś, kto ciągle obraża sztukę i oszukuje, gdy tylu prawdziwych artystów wciąż nie może znaleźć pracy.

Nie pisze o artystach, których nie lubię, ale ani nie uważam go za artystę, ani nie potrafię ukryć niechęci wobec ciągłego rażącego plagiatu. Tak czy inaczej, oto jego nowa okładka. Nie dość, że jest partaczem, to nawet nie jest na tyle dobry, by ukryć tak rażący błąd na jednym z najbardziej kultowych symboli w całej popkulturze.

Co dalej z Mattiną?

Pomimo licznych oskarżeń pod adresem Mattiny, wcześniej dotyczących plagiatu, a teraz używania AI, twórca wciąż współpracuje z DC, co nie podoba się wielu fanom komiksów, nawołujących do bojkotu. Poniżej przetłumaczyliśmy dla was jeden z popularniejszych postów na ten temat.

Pomimo tego wszystkiego, DC jasno dało do zrozumienia, że zamierza kontynuować współpracę z Francesco Mattiną, chyba, że pojawi się wystarczający głośny sprzeciw, co myślę, że wydaje się obecnie całkiem wykonalne!

